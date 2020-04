Papa Francisc, singur la slujba din ajun de Paste: Nu cedati in fata fricii! Fiti mesageri ai vietii in acest timp al mortii

Ziare.

com

La aceasta slujba din ajului Sfintelor Pasti iau parte, de regula, peste 10.000 de oameni.In noaptea de sambata spre duminica, in acest an, au luat parte la serviciul religios abia cateva zeci de persoane, dintre care cele mai multe din randul clerului. Pana si corul a participat in formula restransa, potrivit Reuters. In cuvantul sau de invatatura, Papa a comparat momentul in care femeile, mergand sa unga trupul lui Hristos cu mirodenii, au gasit mormantul gol."Atunci, ca si acum, se traia cu frica zilei de maine si a tot ce trebuia reconstruit. O amintire dureroasa, o speranta curmata. Pentru acele femei atunci, a fost ora cea mai intunecata. Asa cum e si pentru noi, acum.Dar nu cedati in fata fricii! Acesta e un mesajul sperantei si ne este adresat noua, astazi. Acestea sunt cuvintele pe care Dumnezeu ni le repeta noua, astazi", a spus Papa.Sfantul Parinte i-a mai indemnat pe crestini sa fie "mesageri ai vietii in acest timp al mortii"."Sa amutim strigatele mortii! Sa nu mai fie razboaie! Putem opri productia si comertul de arme, deoarece de paine avem nevoie, nu de arme (...)Sa lasam avortul si uciderea de vieti nevinovate sa se termine. Fie ca inimile celor care au suficient sa fie deschise pentru a umple mainile goale ale celor care nu au strictul necesar", a mai spus Papa.Duminica, pe 12 aprilie, dupa slujba, Papa va rosti binecuvantarea si mesajul "Urbi et Orbi" (catre oras si catre lume).In loc de 100.000 de oameni, mai putin de 20 vor asculta cuvantul Papei direct din Piata Sfantul Petru.G.K.