Paracetamolul, tot mai rar in farmacii, pentru ca oamenii isi fac rezerve. In alte tari a fost rationalizat

Stocurile de paracetamol au scazut drastic in farmacii, dupa ce multi specialisti au recomandat medicamentul in combaterea simptomelor aparute in infectia cu noul coronavirus."Oamenii au cumparat foarte mult paracetamol. Paracetamolul se gaseste in continuare in farmacii, intr-o forma mai redusa, cu alte denumiri comerciale. Produse straine, intr-adevar putin mai scumpe", a declarat farmacista Beatrice Speteanu.Farmacistii fac apel la calm si indeamna oamenii sa nu depaseasca doza zilnica de paracetamol.Inca de acum doua saptamani, Franta a introdus restrictii privind vanzarea paracetamolului. Persoanele asimptomatice pot sa-si cumpere o singura cutie, iar cele care au febra sau dureri pot sa cumpere doua cutii. Si Elvetia a procedat similar.Specialistii spun ca mai multe medicamente sunt rationalizate, in aceste zile, pentru a se asigura o distributie uniforma la nivel national.Zentiva Romania, producator local de medicamente generice, isi ajusteaza procesele pentru a majora productia de metamizol sodic, ca raspuns la cererea crescuta din partea spitalelor si farmaciilor din tara.Metamizolul sodic (substanta activa din Algocalmin - n.red.) este utilizat pe scara larga in Romania pentru durere si ameliorarea febrei. Se estimeaza ca volumul productiei Zentiva din aprilie 2020 pentru acest produs va creste de aproape trei ori fata de perioada similara din 2019.Zentiva Romania a majorat deja productia pentru alte medicamente relevante, cum ar fi paracetamolul, ca raspuns la pandemia Covid 19, mentinand in acelasi timp productia celorlalte medicamente de care depind milioane de pacienti cronici.Industria farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2020, in contextul cererii crescute de medicamente si echipamente sanitare, generate de pandemia de Coronavirus.Putem spune asadar ca, in 2020, industria farma, aflata in linia intai in lupta cu coronavirusul, va contribui atat la stabilitatea economiei locale, cat si la sanatatea romanilor", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor si farmaciilor din Romania a inregistrat o crestere cu 9% in comparatie cu anul 2017 si a depasit cu aproape 90% nivelul din 2009, insumand 56,5 miliarde de lei in 2018.