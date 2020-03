Parchetul deschide o ancheta in cazul romanului care a venit cu avionul de la Madrid, desi stia ca are coronavirus

Ziare.

com

"Va informam ca astazi, data de 18.03.2020, in evidentele unitatii a fost inregistrat dosarul penal nr. 2092/P/2020, avand ca obiect savarsirea de catre numitul N.L., domiciliat in Bucuresti, Sector 5, a infractiunii prev. de art. 352 alin. 1 C.p.,Dat fiind ca, la momentul controlului frontalier efectuat la intrarea pe teritoriul Romaniei, N. L. a prezentat documentele medicale emise de catre autoritatile spaniole din care rezulta contaminarea cu virusul COVID-19, acesta a fost preluat de indata de catre reprezentantii DSP Bucuresti si condus la Spitalul de Boli Infectioasedin Bucuresti, unde se afla in stare de carantina.", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Procurorii precizeaza ca, in prezent, se efectueaza diligente in vederea identificarii si testarii medicale a tuturor persoanelor cu care romanul venit din Spania a interactionat pe durata deplasarii sale.Initial, Politia de Frontiera a deschis un dosar penal in acest caz pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.Romanul infectat nu a respectat recomandarea autoritatilor spaniole de a ramane in autoizolare timp de 14 zile.