Parintii unor elevi din Mures cer izolarea unui copil a carui mama se va intoarce din China

Parintii au mai cerut ca dupa terminarea perioadei de carantina, atat copilul, cat si mama lui sa isi faca analizele si sa prezinte rezultatele.De asemenea, petitionarii mai cer luarea unor masuri si in cazul altor elevi, care sunt rude cu copilul a carui mama urmeaza sa se intoarca din China si au cerut izolarea acestora la domiciliu timp de doua saptamani.Inspectorul general scolar al judetului, Claudiu Bandila, sustine ca elevul nu poate fi impiedicat sa vina la scoala, chiar daca mama lui va fi obligata sa se izoleze la domiciliu."Autoizolarea membrilor familiei se face voluntar, doar mama fiind obligata sa se izoleze la domiciliu. Tinem legatura cu Directia de Sanatate Publica privind acest caz, institutie care, la randul ei, ia masurile de monitorizare a mamei si tine legatura cu familia, pregatita sa urmeze protocolul", a precizat, duminica, Claudiu Bandila.Directia de Sanatate Publica Mures a comunicat scolii ca dupa intrarea in tara a mamei elevului, membrii familiei vor avea obligatia sa poarte masca, sa stea la distanta si sa ia masuri stricte de igiena.DSP Mures a precizat ca, zilnic, in scoala se va face triajul epidemiologic, iar in cazul aparitiei de simptome se va suna de urgenta la 112.La intrarea in tara, peste cateva zile, mama elevului are obligatia sa completeze un chestionar care va fi transmis la DSP Mures.