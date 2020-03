22 de pasi de urmat cand iesi sau intri in propria locuinta, ca sa nu plimbi virusul

LIVE

Reguli la iesirea din casa:1. Cand pleci din casa, pune pe tine o bluza cu maneca lunga.2. Strange parul in coada, nu il lasa desfacut.3. Daca ai masca, pune-o la final, exact inainte sa iesi din casa.4. Incearca sa nu folosesti transportul public.5. Daca scoti afara animalul de companie, asigura-te ca nu se scarpina de diverse suprafete.6. Foloseste servetele pentru a pune mana pe diverse suprafete.7. Arunca servetelul la gunoi dupa ce il folosesti.8. Daca iti vine sa stranuti, stranuta in cot.9. Evita sa platesti cu cash. Daca o faci, dezinfecteaza-ti imediat mainile.10. Spala-te pe maini dupa ce atingi orice suprafata sau foloseste gel dezinfectant.11. Nu iti atinge fata pana nu ai mainile curate.12. Mentine distanta fata de ceilalti oameni.Reguli la intrarea din casa:1. Cand ajungi acasa, incearca sa nu atingi nimic.2. Descalta-te cand ajungi acasa.3. Dezinfecteaza-i picioarele animalului de companie, daca il scoti la plimbare.4. Scoate-ti hainele cu care ai fost afara si pune-le in cosul de rufe pentru spalat.5. Lasa geanta, portofelul, cheile etc. intr-o cutie la intrarea in locuinta.6. Fa dus, iar daca nu poti, spala bine toate zonele expuse.7. Curata telefonul mobil si ochelarii cu apa si sapun sau cu alcool.8. Curata cu dezinfectant pungile aduse de afara inainte de a le pastra. Foloseste manusi pentru asta si apoi scoate-le cu grija si spala-te pe maini (9).10. Aminteste-ti ca nu este posibil sa faci o dezinfectare totala, obiectivul este sa diminuezi riscul.