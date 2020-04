Patriarhia anunta cum se simte arhiepiscopului Pimen, infectat la 90 de ani cu COVID-19

Ziare.

"Conform informarii transmise astazi de echipa medicala sub ingrijirea careia se afla IPS Pimen, starea sa generala de sanatate s-a ameliorat simtitor", a transmis marti Vasile Banescu, prin intermediul Basilica.ro.Potrivit sursei citate, "desi evolutia starii de sanatate este una favorabila, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a explicat ca Arhiepiscopul Pimen ramane in continuare internat". "Spitalizarea si tratamentul adecvat se impun in continuare pentru o perioada care depinde de ritmul si evolutia vindecarii", a mai spus Banescu.Urmare a eforturilor depuse cu dedicatie si profesionalism de medici, Vasile Banescu transmite apreciere si recunostinta, in numele Patriarhiei Romane, pentru personalul medical si conducerea Spitalului "Matei Bals" din Capitala."Patriarhia Romana multumeste medicilor si conducerii Institutului National de Boli Infectioase Prof. Matei Bals pentru eforturile si implicarea manifestate in tratarea tuturor pacientilor aflati acolo sub o atenta, profesionista ingrijire", a afirmat Vasile Banescu, citat de Basilica.ro.Arhiepiscopul Pimen al Sucevei si Radautilor se afla internat din 20 aprilie, la Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti, din cauza infectarii cu noul coronavirus