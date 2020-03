Patriarhia: Bisericile nu fac exceptie de la noile masuri si nu trebuie sa devina obsesia cuiva care viseaza la inchiderea lor

Ziare.

"Toate masurile anuntate pana acum de oficialitati vizeaza, in mod firesc si necesar, reducerea drastica a aglomeratiei in toate spatiile publice, nu suspendarea totala a activitatii din ele.".Banescu a mai spus ca masurile au rol preventiv, sunt rationale si temporar acceptabile, iar BOR pledeaza pentru respectarea cu rigoare a normelor de igiena recomandate."Daca realitatea obiectiva, justificata de clare ratiuni medicale o impune, limitarea accesului la un anumit numar de persoane in anumite locuri din spatiul public, inclusiv biserici, este una rationala si temporar acceptabila, pentru ca are un rol preventiv de diminuare a propagarii virusului.Problema esentiala in actualul context o constituie sanatatea publica. In acest sens si in consonanta cu reglementarile autoritatilor, Biserica insasi ia masuri proprii, isi informeaza clerul si credinciosii si face tot ce este posibil sa contribuie la pastrarea si cultivarea discernamantului moral manifestat prin grija concreta fata de ceilalti.Biserica pledeaza ferm pentru respectarea cu rigoare a normelor de igiena recomandate insistent de autoritatile medicale si a tuturor reglementarilor guvernamentale. Norme si reglementari pe care le va implini ea insasi concret la nivel comunitar/ parohial".Banescu a mai spus: "Credinta in Dumnezeu este intr-un asemenea timp si antidotul ideal la virusul fricii si al deznadejdii demobilizatoare".La randul sau, Arhiepiscopia Tomisului a anuntat, miercuri, ca slujbele vor fi tinute in afara bisericilor, in aer liber, asa cum se obisnuieste la hramuri.Masura preventiva va fi luata doar acolo unde se estimeaza ca participa mai mult de 100 de oameni, a mai precizat sursa citata.Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, miercuri, noi masuri privind epidemia Covid-19, intre care suspendarea temporara a distributiei in afara Romaniei a medicamentelor esentiale pentru tratarea coronavirusului; entitatilor private le este solicitat sa isi decaleze programul de lucru, pentru sectorul public solicitarea fiind obligatorie. Actiunile culturale, sportive, religioase, care implica mai mult de 100 de persoane, desfasurate in spatii inchise, sunt restrictionate