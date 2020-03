Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse: Sa ne abtinem sa mergem la biserica

Ziare.

"Sa ne abtinem sa mergem la biserica. N-as fi spus niciodata asa ceva daca nu am fi avut exemplul surprinzator si sfant al venerabilei Maria Egiptului", a spus Chiril, citat de agentia oficiala rusa RIA-Novosti, intr-o slujba religioasa organizata in catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova.Capul Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat ca "exemplul Mariei Egiptului este dovada ca, fara a te duce la templu, poti gasi salvarea".Potrivit Sfantului Sofronie, Patriarh al Ierusalimului, Maria Egiptului sau Sfanta Maria Egipteanca a fost o pustnica ce a trait zeci de ani in desert dupa ce s-a pocait dupa o viata de prostituata."Sa ne angajam sa respectam sarcina de a nu iesi din case, asa cum s-a angajat Maria Egiptului sa nu iasa din desert (...)", a spus Chiril in predica sa. Biserica - a adaugat Chiril - face un apel la "asumarea obligatiei de a indeplini strict dispozitiile autoritatilor sanitare din Rusia".Potrivit datelor oficiale date publicitatii duminica, in Rusia s-au raportat 1.534 de cazuri de COVID-19, 270 dintre ele in ultimele 24 de ore.