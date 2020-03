Pensionarii au voie sa-si plimbe animalele de companie si seara, de la 20:00 la 21:00

Ziare.

com

"Am permis deplasarea persoanelor de peste 65 de ani si in intervalul 20:00-21:00 pentru a asigura nevoile animalelor de companie. Pentru iesirile in acest scop nu e nevoie de declaratie pe proprie raspundere", a anuntat ministrul Vela, duminica seara.De asemenea, autoritatile le permit pensionarilor sa-si rezolve si problemele medicale grave, pe tot parcursul zilei, fara a mai fi nevoiti sa se limiteze doar la intervalul 11:00 - 13:00."Tot pentru persoanele de peste 65 de ani am clarificat conditiile in care pot fi sprijinite de operatorii economici care desfasoara activitati aprobate in ordonantele anterioare, cum ar fi vanzarea de produse alimentare sau sanitare, astfel incat sa faciliteze cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani in aceste spatii comerciale", a mai declarat ministrul.Iata ce spune Ordonanta Militara nr. 4:Art.1 - (1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, inexteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11:00-13:00 daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc. folosind mijloacele proprii dedeplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (1) seprezinta o declaratie pe propria raspundere completata in prealabil, care trebuie sacuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si loculdeplasarii, data si semnatura.(3) Circulatia persoanelor prevazute la alin.(1), in afara locuintei/gospodariei, este permisa si in intervalul orar 20.00 - 21.00, daca aceasta se face pentru a asiguranevoile animalelor de companie/domestice doar in proximitatea locuintei/gospodariei. Declaratia pentru acest interval orar nu este necesara atunci cand deplasarea se face in acest scop.(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militarein Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ministrul de Interne Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au anuntat, duminica seara, noi masuri care vor fi luate in Romania pentru a limita efectele coronavirusului.