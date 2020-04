Pericolul din aerul conditionat: 9 clienti ai unui restaurant s-au imbolnavit astfel de COVID-19. Imaginea care arata cum s-a raspandit virusul

Foto: CDC EID Journal via Business Insider

Trei familii dupa toate aparentele sanatoase, care au stat la mese invecinate in localul fara ferestre din Guangzhou, in luna ianuarie, s-au imbolnavit de COVID-19, transmite Associated Press Cercetatorii cred ca sursa focarului a fost o femeie de 63 de ani care nu a prezentat simptome (febra si tuse) decat mai tarziu in aceeasi zi. Femeia s-a dus la spital, unde a fost testata pozitiv pentru COVID-19. In urmatoarele doua saptamani s-au imbolnavit patru dintre rudele sale, precum si alte cinci persoane fara nicio legatura cu femeia, alta decat faptul ca au luat masa in acelasi timp la restaurant.Aceste constatari sunt surprinzatoare in conditiile in care picaturile prin care poate fi transmis SARS-CoV-2 nu ajung la mai mult de 1 metru de sursa de regula, iar distanta la care au fost asezate cele trei familii a fost mai mare de atat.Oamenii de stiinta sunt de parere ca virusul a fost raspandit de aerul conditionat din restaurant.Pe de alta parte, niciunul dintre ceilalti 73 de clienti si cei opt angajati ai restaurantului care s-au aflat in acel moment in local nu s-a imbolnavit.Intr-o scrisoare de cercetare publicata in jurnalul Emerging Infectious Diseases, oamenii de stiinta le recomanda patronilor de restaurante sa mareasca distanta dintre mese si sa imbunatateasca ventilatia pentru a impiedica raspanirea virusului.Acestia au inclus in scrisoare si o diagrama care arata cum s-a produs fenomenul.In timp ce industria HoReCa serios afectata in aceasta perioada asteapta cu nerabdare relansarea operatiunilor in lunile ce urmeaza, expertii avertizeaza ca lucrurile nu vor reveni pur si simplu la normal dupa pandemie.Specialistii spun ca vor fi necesare in continuare masuri de siguranta precum reducerea capacitatii, limitarea timpului pe care clientii il pot petrece in local si echiparea cu masti a personalului.