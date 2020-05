Pericolul relaxarii restrictiilor: Din Spania pana in China, oamenii s-au ingramadit in spatii publice, riscand sa raspandeasca din nou coronavirusul

Ziare.

La Shangai, spre exemplu, peste un milion de turisti au vizitat, vineri si sambata, cele 130 de atractii turistice ale zonei, transmite agentia de stiri (controlata de stat) Xinhua.Mai exact, vineri 456.000 de turisti ar fi vizitat obiectivele turistice din zona. Sambata, s-au raportat alti 633.000 de turisti, a mai transmis agentia de stiri, potrivit CNN. Daca cifrele sunt sau nu reale, e greu de spus. Autoritatile anuntasera de curand ca si in Wuhan - locul in care a izbucnit pandemia de Covid 19 si care se afla la vest de Shangai - autoritatile anuntau ca, in curand, lucrurile vor reveni la normal. O echipa a CNN a descoperit, insa, ca lucrurile nu stau deloc asa . Astfel, desi unele restrictii s-au ridicat si la Wuhan, multor oameni le este inca teama sa iasa din casa pentru ca se tem sa un al doilea val al pandemiei.Si in Europa lucrurile sunt destul de complicate. In Spania, spre exemplu, sambata dimineata s-au mai relaxat restrictiile impuse inca de pe 14 martie, iar oamenilor li s-a permis sa iasa din case, dupa un plan bine stabilit. Oamenii au fost impartiti pe grupe de varsta. Si fiecarei grupe i s-a permis sa iasa din casa intr-un anumit interval orar.Aceasta relaxare vine dupa sapte saptamani negre, in care s-au raporat peste 216.000 de cazuri de infectare si peste 25.000 de decese cauzate de Covid 19 . Si - indiferent daca le-a fost sau nu teama - oamenii au iesit pe strazi in numar destul de mare, a transmis Euronews. Spre exemplu, Rosanna West le-a spus jurnalistilor de la Euronews ca s-a bucurat ca un copil sa isi dezmorteasca picioarele dupa 7 saptamani de izolare."A fost frumos sa redesoperim ca inca traim in Barcelona, nu in vreo lume postapocaliptica.Cu toate astea, am vazut persoane dornice sa faca miscare care alergau aproape umar la umar. Si fara sa poarte masti. Pe undeva, mi se pare ca stam totusi prea aproape de foc si riscam sa ne frigem", a declarat Rosanna West.Claudia Castrejon - tot din Barcelona - a spus ca nu vede cum s-ar putea relua viata de dinainte de pandemie fara ca numarul de cazuri sa creasca."La cat de contagios e virusul, e greu de crezut ca numarul de cazuri nu va creste. Totul este ca acesta sa nu creasca foarte mult", a spus femeia.Spania a pregatit un plan gandit in amanunt pentru reluara vietii publice, dupa pandemie.Prima oara se va relua activitatea in provinciile mai putin afectate si in cele in care conditiile de asistenta sociala sunt performante.In schimb, in alte state europene, situatia epidemiologica nu permite, inca, reluarea vietii cotidiene. In tara noastra, spre exemplu, restrictiile raman in vigoare pana pe 15 mai. Marea Britanie n-a decis inca in ce moment va relaxa restrictiile, iar Franta si-a prelungit starea de urgenta pana la mijlocul verii G.K.