Perioada medie de incubatie a coronavirusului este de 5-7 zile, iar cea maxima de 14

Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia Hubei unele persoane au avut rezultate pozitive la testele pentru coronavirus chiar si dupa ce au fost externate, nu exista deocamdata nicio dovada ca astfel de pacienti pot transmite virusul altor persoane, citat de Reuters.China a raportat miercuri o scadere a numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv si 38 de decese suplimentare. La nivel national, bilantul epidemiei de Covid-19 a ajuns la 2.981 de morti si la peste 80.200 de persoane infectate, a indicat Comisia Nationala de Sanatate.Potrivit autoritatilor, 115 de cazuri noi au fost inregistrate in provincia centrala Hubei, epicentrul epidemiei, unde virusul a aparut pentru prima data in luna decembrie, si doar patru in alte zone ale tarii.