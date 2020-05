Persoane care au intrat in tara pe jos, transportate cu autocare supraaglomerate pentru a ajunge in carantina (Video)

Ziare.

Filmulete cu autocare ocupate peste capacitate de persoane preluate din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I au fost distribuite in mediul online de pasageri care si-au exprimat ingrijorarea ca se pot imbolnavi in aceste mijloace de transport supraaglomerate, desi poarta masti de protectie.Prefectul Aradului, Gheorghe Stoian, a cerut Directiei de Sanatate Publica, institutia care a contractat operatorul de transport care preia persoane de la frontiera pentru a fi duse in carantina, sa ia masuri pentru a nu se mai depasi capacitatea autocarelor."Prefectul Gheorghe Stoian cunoaste problema, a luat legatura cu domnul chestor de politie Bondar Marin, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, de asemenea, a luat legatura cu Centrul judetean de coordonare si conducere a interventiei si cu Directia de Sanatate Publica Arad, dand dispozitie sa nu se mai permita accesul in autocar al unui numar de oameni peste capacitatea autocarului. Aceste autocare sunt puse la dispozitia persoanelor care intra pe jos prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I de catre Directia de Sanatate Publica", a declarat, joi seara, purtatorul de cuvant al Prefecturii Arad, Lucian Cozma.Conform sursei citate, in ultimele 24 de ore, prin PTF Nadlac I si PTF Nadlac II au intrat in tara pe jos 410 persoane, care au fost preluate cu mijloace de transport contractate de autoritati.