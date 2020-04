Persoanele aflate in izolare la Moscova vor fi urmarite printr-o aplicatie de mobil

Ziare.

In Rusia au fost extinse restrictiile de circulatie, in timp ce numarul cazurilor de contaminare cu coronavirus a crescut cu 440 in ultimele 24 de ore, la 2.777; conform datelor oficiale, bilantul include si 24 de decese.Capitala este epicentrul epidemiei din Rusia. Autoritatile locale din Moscova au anuntat duminica o interdictie partiala de circulatie - parasirea locuintei este permisa doar pentru a cumpara alimente sau medicamente din apropiere, pentru tratamente medicale de urgenta, pentru a duce gunoiul sau a plimba cainii.Un oficial a declarat ca municipalitatea moscovita a dezvoltat o aplicatie pentru telefoanele inteligente, care va trebui descarcata de cei contaminati, pentru a fi monitorizati. Aplicatia este inca in curs de testare, a precizat Eduard Lisenko pentru postul de radio Eho Moskvi.Metropola pregateste si un sistem cu cod QR, in cadrul caruia fiecarui cetatean inregistrat online i se va atribui un cod care poate fi prezentat politistilor in caz de deplasare la magazine sau farmacii.Miercuri, opt regiuni din sudul Rusiei au introdus restrictii similare celor de la Moscova. Peste 60 din cele 80 de regiuni administrative din Rusia sunt acum partial blocate.Autoritatile cehe testeaza un sistem informatic care depisteaza rapid - cu ajutorul datelor de telefonie - contactele pe care le-au avut persoanele infectate cu noul coronavirus, in vederea opririi raspandirii acestuia, a anuntat marti o purtatoare de cuvant a unui grup aflat la originea acestei initaitive, relateaza AFP.Solutia propusa de catre un grup de experti in informatica - Covid19cz - foloseste date din telefoanele mobile si cardurile bancare ale persoanelor testate pozitiv, pentru a arata deplasarile acestora - cu consimtamantul celor vizati.Ministerul Sanatatii din Israel a dezvoltat si a pus in functiune o aplicatie pentru telefonul mobil care avertizeaza atunci cand cineva se apropie de o persoana infectata cu noul coronavirus, care cauzeaza COVID-19.Tot in Israel, procuratura generala a dat unda verde folosirii tehnologiei agentiilor de spionaj pentru a supraveghea persoanele bolnave de coronavirus, o propunere a guvernului in exercitiu condus de Benjamin Netanyahu, care deschide o dezbatere privind dreptul la intimitate."Aceasta aplicatie va prelua datele de localizare si le va compara cu locuri prin care au trecut persoane contagiate cu noul virus", se arata in instructiunile programului, care precizeaza ca utilizatorul va primi o notificare in cazul in care acesta ajunge in locuri prin care a trecut vreo persoana afectata de aceasta boala.Modelul tuturor pare sa fie China, care a reusit sa limiteze extinderea epidemiei de coronavirus in interiorul granitelor sale folosind o "arma nucleara sociala" de masuri extreme. Acestea sunt dificil de aplicat in alte tari, dar iata ca nu imposibil.In Ungaria, de exemplu, premierul Viktor Orban a obtinut luni unda verde in Parlament pentru a legifera prin ordonante in cadrul unei stari de urgenta pe o perioada nedeterminata, in lupta impotriva noului coronavirus. Opozitia considera masurile ca fiind "disproportionate".