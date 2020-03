Persoanele ajunse la frontiera de vest din "zone rosii", escortate de politisti si jandarmi la centrele de carantina

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, Vela precizeaza ca marti seara, dupa sedinta de guvern, a fost constituita o celula de criza la MAI, cu privire la aglomeratiile din punctele de trecere a frontierei din vestul Romaniei, reuniune la care au mai participat prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, membri ai Executivului si inspectori generali ai unitatilor din minister."Inainte de miezul noptii am intrat in videoconferinta cu prefectii din toate judetele si municipiul Bucuresti, carora le-am transmis deciziile si masurile rapide de aplicat pentru fluidizarea traficului din frontiera si in tara.Astfel, s-au suplimentat medicii din punctele vamale si s-au evaluat epidemiologic toti cetatenii romani si straini veniti din zonele cu focare de infectie cu COVID-19. Pentru acestia s-au organizat imediat convoaie de maxim 10 autoturisme, flancate de echipaje de politie si jandarmerie, care i-au escortat pana in judetele de domiciliu, unde au fost asteptati de prefecti si autoritati pentru a fi introdusi in centrele de carantina", a informat Vela.Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, preciza marti seara ca sunt analizate si "spatiile de cazare pentru cei care vor fi pusi in carantina", respectiv cei care vin din "zonele rosii" din Italia, Franta, Germania, Spania."Exista spatii identificate anterior, se cauta noi spatii pentru a face fata valului de romani care vin in tara, in special pentru cei care vin din zonele rosii. Cei care nu vin din zonele rosii de carantina (...) pot sa fie in autoizolare la domiciliu", a explicat Danca.Potrivit acestuia, miercuri dimineata, va avea loc o noua reuniune a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, unde vor fi analizate si adoptate noi masuri, in functie de evolutia infectiilor cu coronavirus din tara noastra.