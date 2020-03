Persoanele de peste 65 de ani au voie sa iasa din casa intre orele 11 - 13

LIVE

Ziare.

com

Marcel Vela a sustinut o declaratie de presa in cadrul careia a prezentat noile restrictii pentru populatie, prevazute in ordonanta militara 3, in contextul crizei de coronavirus. Au sustinut declaratii si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat.Circulatia este permisa pentru persoanele de peste 65 de ani in afara intervalului orar 11 - 13, daca acest lucru se face in interes profesional sau pentru realizarea de activitati agricole: profesori, medici, oameni de afaceri", a afirmat Vela, marti seara.Vela a mai spus ca persoanele fizice, liber profesionistii si cei care desfasoare activitati agricole trebuie sa arate o declaratie pe proprie raspundere completata."Adeverinta eliberata de angajator si cea pe proprie raspundere pot fi prezentate si prin intermediul telefonului, tabletei. Aceasta masura se aplica incepand cu ora 12.00 (miercuri)", a explicat ministrul.Vela a mai spus ca autoritatile admininistratiei locale trebuie sa tina evidenta persoanelor fara adapost si sa asigure ingrijirea acestora.