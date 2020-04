Persoanele in varsta ar putea primi unda verde pentru deplasari si in alt interval orar decat cel prevazut

Ziare.

com

"Intelegem nevoia oamenilor de a-si asigura bunurile de strica necesitate, evaluam in permanenta situatia. Daca specialistii vor propune noi masuri, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta cu siguranta va decide in acest sens si daca va decide, va fi dispusa o anumita interdictie prin Ordonanta Militara. E importanta o analiza inclusiv referitoare la posibilitatea de a diferentia un alt interval orar, sau poate chiar a mari, pentru ca la inceputul intervalului 11-13 foarte multe persoane vor sa iasa la cumparaturi" a declarat Bogdan Despescu la Antena 3.Persoanele de peste 65 de ani pot iesi din casa in intervalul orar 11-13 pentru rezolvarea problemelor de stricta necesitate.Cum insa e perioada de Sarbatori, in pietele centrale din mai multe orase a fost aglomeratie sambata, ceea ce a dus la nerespectarea regulilor de distantare sociala.