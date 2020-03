"Persoanele peste 65 de ani ar trebui izolate obligatoriu. Care e situatia reala din spitale Interviu cu seful comisiei ATI a ministerului Sanatatii"

Am sa incep cu o indiscretie. Cand v-am sunat pentru a va solicita acest interviu mi-ati spus ca, la fel ca un indian, stati cu urechea lipita de pamant ca sa auziti ce se apropie. Ce auziti?

Intr-un interviu acordat, prof. univ. dr. Sandesc a aratat ca ar fi esential ca persoanele peste 65 de ani sa fie izolate in mod obligatoriu la domiciliu si a avertizat ca "situatia e foarte tensionata in spitale, acesta este adevarul. E si teama de necunoscut, dar nu exista certitudinea ca vor avea echipamente de protectie", avertizeaza prof. Sandesc."E bine ca autoritatile, pana la cel mai inalt nivel, transmit mesaje de apreciere si multumire, dar ele trebuie insotite de masuri concrete si de o comunicare adecvata".Ceea ce se aude este destul de ingrijorator, adica perspectiva unei evolutii spre formele cele mai grave ale crizei, pe care le-am vazut mai ales in Italia, unde sistemul sanitar, incepand cu sectiile ATI, este pus la pamant.Dimensiunea dramei in criza corona e data de epuizarea resurselor sectiilor ATI. Pentru formele usoare si medii, foarte multe, se gasesc solutii, dar cazurile critice nu pot fi tratate decat in sectiile ATI.Societatea romana de ATI (SATI) si Comisia ATI a Ministerului Sanatatii facem un sondaj printre colegi pentru a afla cate paturi functionale avem in acest moment. Din raspunsurile lor, pare ca am avea, un numar care ar putea creste pentru ca sondajul continua pana la detalii.Din acestea,Deci peste 50% sunt dotate, darDeciceea ce nu e o situatie foarte proasta, suntem undeva la mijloc, ca numar, la nivel european. Si asta se datoreaza proiectelor pe care noi, SATI, le-am implementat in ultimii ani. Acum 10 ani ar fi fost cu mult mai rau.In statisticile INS figuram cu peste 4.600 de paturi ATI.Noi am mers pe raspunsul real al medicilor care lucreaza in spital. INS a luat structura spitalelor, in care intra si paturile ATI.Dar exista trei tipuri de paturi ATI, cele de supraveghere post-operatorie in spitalele mici; cele de terapie intensiva intermediara si post-operatorie, destinate supravegherii si ingrijirii pacientilor dupa interventii mai mari; paturile de terapie intensiva propriu-zisa pentru pacientii gravi care necesita masuri complexe sustinute de terapie-intensiva.Si dintre acestia, unii vor necesita terapie non-invaziva cu masti de oxigen sau un aparat mai simplu de ventilatie non-invaziva, de unde pacientul fie merge inapoi spre formele usoare, fie se agraveaza si trebuie dus pe un pat de terapie intensiva cu echipamente complexe.Da. Noisi declararea starii de urgenta creeaza aceasta oportunitate. Autoritatile nu vor avea nicio scuza daca nu o vor folosi. Ar fi o investitie strategica pentru Romania, nu doar pentru acest moment.Au fost facuti pasi. Odata cu echipamentele de protectie, dezinfectanti si alte consumabile, au fost contractate 200 de ventilatoare mecanice, 200 de monitoare si 800 de injectomate. Deci un back-up pentru aproximativ 200 de paturi.Distributia nu va fi insa imediata. Primul castigator al procesului de selectie rapida, o firma elvetiana, a renuntat pentru ca nu poate onora contractul. Al doilea ofertant, din SUA, a confirmat. DSU stie exact in cat timp va livra.In clinica mea de la Timisoara am o echipa care scaneaza toata lista de furnizori pe care ii stim si toti facde patologii grave care se intampla indiferent de starea de urgenta. Ce putem face este sa marim totusi disponibilul prin amanarea internarilor si interventiilor programate.Am facut un plan de actiune a spitalelor care acum este discutat si implementat de minister la nivelul judetelor. Prima masura este eliberarea spitalelor de boli infectioase si pneumologie, ca spitale de prima linie, identificarea unor spitale de suport atat pentru cazurile obisnuite, cat si pentru cele de ATI.Noi am inaintat ministerului o evaluare a necesarului, am trimis tipul de echipamente, bugetul estimativ pe fiecare aparat, numarul de unitati necesare.Sunt convins ca acum se vor putea face si alocari de fonduri europene in acest scop, am contactat si Ministerul Fondurilor Europene. Nu resursa financiara e acum problema.Am discutat in "task force COVID 19" de la Ministerul Sanatatii caDe exemplu, ar fi foarte bine sa putem evita momentul in care bolnavi corona sa fie internati in Spitalul Judetean Timisoara, unde exista multe alte patologii, si sa avem ca tampon aceste containere de terapie intensiva cu 12 paturi.Exista un deficit, dar in contextul cresterii semnificative a veniturilor medicilor in ultimii ani, vedem ca tendinta centrifuga a scazut. A crescut interesul de a ramane in Romania.In Timis, dar si alte judete din vestul tarii, posturile scoase la concurs s-au ocupat si adesea in conditii de concurenta. Exista absolventi ai ultimului sau chiar penultimului examen de specialitate, care nu au un post fix intr-un spital si care sunt gata oricand sa vina. Cei mai multi au si confirmat deja. Noi am propus sa fie angajati imediat, fara concurs, ceea ce a si fost introdus in decretul prezidential.Medici tineri rezidenti care lucreaza pe cate 6 luni in alte spitale din strainatate au anuntat ca sunt dispusi sa revina in aceste conditii sau chiar au revenit, de exemplu, din Irlanda.SATI a facut mai multe propuneri. Eu am stat o saptamana la minister, acum colaboram prin prof. Bubenek., acesta este adevarul. Oamenii sunt ingrijorati. E si teama de necunoscut, care probabil va scadea dupa contactul cu cazurile, dar nu exista certitudinea ca vor avea echipamente de protectie.Asta are un impact foarte negativ. Atitudinea personalului medical este esentiala in cazul acestei lupte si el trebuie sa simta sprijinul.Eu am insistat sa se comunice cat mai mult: cat s-a comandat, ca unele stau la vama mai mult decat ne asteptam, dar unele exista si au inceput sa fie impartite spitalelor. Nu s-a comunicat insa si lumea e foarte angoasata.Noi am declansat o campanie umanitara de suport al sectiilor ATI si deja vine ajutorul, unele fundatii trimit echipamente.Am gasit o firma de "buy-ersi" care ne-au ajutat sa identificam furnizori si am facut rost de niste echipamente inainte sa vina cele in cantitati mari de la minister.Rolul esential este al oamenilor, al cetatenilor. Corpul medical nu poate castiga singur lupta cu corona.Lumea cred ca intelege ca boala e periculoasa si totusi nu se aplica in masa masurile care au fost luate mai repede decat in Italia. E un lucru bun, dar cand vad imaginile din piete, targuri, din parcuri ma infior.Constat insa si multa dorinta de ajutorare. La noi, la ATI, au venit companii, persoane fizice, sa-si ofere ajutorul. De aceea am si initiat Campania "Romania are nevoie de Terapie intensiva" , sper sa se dezvolte, avem pateneriate media , avem o campanie de strangere de fonduri pe Internet Vine o incercare mare, darPentru ATI, oportunitatea este ca in sfarsit sa ne dotam si sa ne modernizam, iar Sanatatea sa nu mai fie mereu pe ultimul loc.Campania umanitara ca aceasta dusa la un nivel de masa ar face epidemia de solidaritate sa invinga epidemia de corona, ceea ce ar putea avea un impact deosebit pe termen mediu si lung.Cand oamenii ies din pseudo-confortul si pseudo-civilizatia in care cred ca traiesc si in care s-a atrofiat orice pornire de generozitate, solidaritate si altruism, toate acestea invie ca dintr-un spor, valorile sunt altele.Nu cred ca e cineva caruia sa nu-i placa sa ajute. Sper ca aceasta stare sa fie mai greu de pierdut, poate vom reveni mai greu la vechile meschinarii.