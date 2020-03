Persoanele peste 65 de ani cu boli cronice pot iesi oricand din case pentru tratament, daca isi asigura transportul

Ziare.

"Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11:00-13:00 daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (1) seprezinta o declaratie pe propria raspundere completata in prealabil, care trebuie sacuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si loculdeplasarii, data si semnatura", se arata in Ordonanta Militara nr. 4, anuntata de autoritati.De asemenea, persoanele din aceasta categorie de varsta au voie sa-si plimbe animalele de companie si seara, de la 20:00 la 21:00 si vor avea prioritate la cumparaturi intre orele 11:00 si 13:00 Autoritatile au luat acesta masuri speciale pentru cei peste 65 de ani deoarece acestia fac parte din grupa de varsa cu riscurile cele mai mari in cazul infectarii cu noul coronavirus.