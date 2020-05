Personalul sanitar din Romania care risca sa se infecteze cu COVID-19 va primi 2.500 lei pe luna din bani europeni

LIVE

"Toate categoriile de personal sanitar in cazul carora exista riscul sa se infecteze cu COVID-19, inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din reteaua de medicina legala, vor primi stimulentul financiar de 2.500 de lei, conform Ordonantei aprobate in Guvernul Romaniei", a informat sambata Ministerul Fondurilor Europene, intr-un comunicat.Plata stimulentului de risc de 2.500 lei brut/luna va fi finantata din Programul Operational Capital Uman.Este vorba despre: personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare si personalul paramedical care transporta, evalueaza, pune diagnostic si trateaza persoanele bolnave de Covid-19; personalul care ofera servicii de asistenta medicala comunitara, respectiv servicii de ingrijire medicala, activitati de izolare si monitorizare a persoanelor aflate in carantina; personalul din reteaua de medicina legala implicat in manipularea si efectuarea necropsiilor persoanelor decedate care au fost diagnosticate cu Covid-19.In plus, in aceeasi sedinta de Guvern, Ministerul Fondurilor Europene a obtinut sustinerea finalizarii a noua proiecte de apa si apa uzata, canalizare si deseuri prin alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat, in valoare de 354,8 milioane de lei."Sunt proiecte fazate a caror implementare a inceput cu fonduri alocate in perioada de programare 2007-2013, a continuat din fondurile europene alocate in actuala perioada de programare si a caror finalizare risca sa fie pusa sub semnul intrebarii", precizeaza Ministerul Fondurilor Europene.Este vorba despre: reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Mehedinti: 28,36 milioane lei; sistemul integrat de management al deseurilor din judetul Caras-Severin: 839.000 lei; reabilitarea sitului istoric poluat Iaz Batal din Tirgu Mures: 2 milioane lei; reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti din judetul Vaslui: 63,04 milioane lei.Alte proiecte sunt: sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Maramures: 136,31 milioane lei; modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Caras-Severin: 49,88 milioane lei; reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata din judetul Tulcea: 45,71 milioane lei.Pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Teleorman se vor aloca 19,4 milioane lei, iar pentru sistemul de management integrat al deseurilor solide din judetul Valcea - 9,15 milioane lei.Totodata, la initiativa Ministerului Fondurilor Europene, a fost mandatat "Comitetul de investitii" pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE in negocierea unui nou Acord de finantare. Initiativa JEREMIE ("Resurse europene comune pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii") ofera statelor membre posibilitatea de a aloca fonduri europene pentru dezvoltarea de instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor.