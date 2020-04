Peste 1.000 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe sunt in Suceava

Ziare.

com

Cele mai multe sunt in Suceava - 462. Urmeaza Bucuresti cu 149 de cazuri, Vrancea - 67 si Arad cu 53 de cadre medicale infectate.Iata situatia pe judete:Alba - 18Bacau - 11Bihor - 2Bistrita-Nasaud - 5Braila - 1Botosani - 9Brasov - 27Cluj - 15Caras-Severin - 1Constanta - 2Covasna - 9Dambovita - 3Dolj - 1Galati - 35Giurgiu - 15Hunedoara - 37Harghita - 1Ilfov - 2Ialomita - 1Iasi - 13Mehedinti - 3Mures - 17Neamt - 8Prahova - 1Sibiu - 11Satu Mare - 2Tulcea - 1Timis - 31Teleorman - 15Valcea - 3Romania are in momentul de fata 8.067 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 si 417 decese