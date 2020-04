Peste 1.500 de suceveni au iesit din carantina, de la instituirea starii de urgenta

LIVE

Ziare.

com

In prezent, sunt plasate in carantina institutionalizata 490 de persoane, iar de sub incidenta acestei masuri au iesit, de la instituirea starii de urgenta si pana in prezent, 1.529 de persoane, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Diana Gasparel.Totodata, un numar de 11.939 de persoane au iesit din autoizolare la domiciliu, iar alte 1.187 se afla in prezent sub incidenta acestei masuri.", a mai precizat sursa citata.Potrivit Prefecturii Suceava, pe raza judetului au actionat 302 politisti, 68 jandarmi, 4 politisti de frontiera, 92 de politisti locali si 19 militari MApN, constituite in 211 patrule, din care 128 patrule de politie, 43 patrule mixte (din care 13 patrule mixte politist - jandarm, 4 patrule mixte politist - politist de frontiera si 26 patrule politist - politist local), 30 patrule independente de jandarmi si 33 patrule de politie locala.In ce priveste activitatile desfasurate in contextul pandemiei de COVID-19, au fost verificate 765 persoane cu privire la respectarea interdictiilor impuse si nu au fost aplicate sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de izolare. S-au constatat si aplicat 92 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 178.020 lei, din care, peste 90%, au fost aplicate pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie.Personalul MAI din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava si pentru asigurarea zonei de protectie a constatat opt fapte de natura contraventionala (5 pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie si 3 alte contraventii in context). Valoare totala a sanctiunilor contraventionale aplicate este de 23000 lei, din care 16.000 pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie.In total, sunt 9.242 de romani infectati cu noul coronavirus, iar 482 persoane diagnosticate au murit.