Peste 2,25 milioane de cazuri de coronavirus in lume. Jumatate sunt doar in Europa

Dintre acestea, jumatate sunt in Europa, potrivit unui bilant prezentat de AFP sambata.Europa numara 1.115.555 de cazuri si 97.985 decese.In Statele Unite ale Americii, unde pandemia se raspandeste cel mai rapid, sunt 706.779 de cazuri , dintre care 37.079 decese.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta decat o parte din numarul real al infectiilor din cauza ca un numar mare de tari testeaza doar cazurile grave.In Romania, avem confirmate in acest moment 8.418 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI, in acest moment, sunt internati 248 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate si externate.