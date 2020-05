Peste 200.000 de teste de COVID, facute in doua luni si jumatate. Cum sta Romania fata de alte tari

Ziare.

Mai exact, marti a fost trecut acest prag, ajungandu-se la cifra de 205.842 de teste, din care 13.512 au fost cu rezultat pozitiv.Bilantul zilnic de marti arata ca 5.269 de pacienti au fost externati si declarati vindecati, in timp ce 244 se afla in stare grava, la Terapie Intensiva. Pana acum, au pierdut lupta cu virusul 827 de romani in tara si 96 peste hotare.Revenind la testare, Romania se afla in prima jumatate a clasamentului la nivel mondial, dar spre coada acestuia la nivel european. Cele 205.842 de teste inseamna 10.700 de teste raportat la un milion de locuitori. La nivel european, mai putine teste decat la noi, folosind aceeasi raportare, s-au facut in Moldova (5.069), Bulgaria (7.239), Grecia (7.767), Ungaria (8.857), Croatia (9.510), Polonia (10.141) si Bosnia si Hertegovina (10.478).Din tarile mai afectate decat noi la nivel mondial, se poate observa ca bilanturile raportate de ele sunt direct proportionale si cu numarul de teste. Israelul a facut 47.871 de teste la un milion de persoane, Danemarca 44.497, Portugalia 44.132, Spania 41.332, Belgia 39.362, Italia 36.244, Rusia 30.564, Germania 30.400, SUA 22.545 sau Franta cu 16.856 teste/M pop.Asadar, Romania, in ritmul propriu si cu resursele de care beneficiaza, urca lent panta spre varful epidemiei. Directorul Centrului European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC), Andrea Ammon, a anuntat luni ca, daca majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus, cinci state inca sunt pe o panta ascendenta, printre acestea fiind si Romania.Amintim ca la nivel mondial de la inceputul pandemiei au fost diagnosticati peste 3,6 milioane de oameni, din care o treime au fost declarati vindecati. Numarul deceselor a depasit 250.000, cele mai multe fiind inregistrate in SUA (70.000), urmate de Italia, cu aproape 30.000, Marea Britanie, cu aproape 29.000 si Spania si Franta, fiecare cu peste 25.000 de morti. China, tara cu cea mai mare populatie din lume si locul de unde a pornit pandemia, a raportat putin peste 4.600 de morti.