Peste 220 de romani care lucrau sezonier in Italia au fost repatriati

"In continuarea informatiilor comunicate in cursul zilei de ieri cu privire la demersurile Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor in vederea facilitarii revenirii in tara a cetatenilor romani, nerezidenti, care sunt lucratori sezonieri, afectati de restrangerea drastica a activitatilor economice in care erau angrenati in Italia, precum si a cetatenilor romani care se afla in Italia in situatii deosebite, fara posibilitati reale de a continua prezenta pe teritoriul Italiei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi au revenit in tara 227 de cetateni romani. Cetatenii romani au fost repatriati din Torino, Italia, cu doua curse aeriene, tip charter, operate de o companie privata", anunta MAE MAE reinnoieste apelurile privind evitarea oricaror calatorii externe care nu sunt absolut esentiale si recomandarea ca turistii sau cetatenii romani aflati temporar in strainatate sa revina de urgenta in tara.Totodata, face apel la cetatenii romani de a da dovada de intelegere si responsabilitate si de a evalua in mod responsabil oportunitatea calatoriilor in strainatate in acest moment."Astfel de calatorii pot antrena riscuri majore, periclitand siguranta cetatenilor si posibilitatea acestora de revenire in tara. De asemenea, facem apel la cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate de a respecta cu strictete recomandarile autoritatilor din aceste state si subliniem ca deplasarile catre Romania nu sunt recomandate. Aceste deplasari pot fi afectate de restrictiile impuse de statele de tranzit si pot constitui un factor suplimentar de propagare a infectiei cu COVID-19, punand astfel in pericol siguranta celor de acasa", argumenteaza MAE.