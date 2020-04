Peste 300 de cazuri noi de coronavirus. Situatia pe judete si cati bolnavi mai sunt la ATI

Situatia din diaspora

Astfel, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 303 noi cazuri de imbolnavire.In prezent, in sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) sunt internatiDintre persoanele confirmate pozitiv,In acelasi timp, pe teritoriul tarii, 11.906 persoane sunt in carantina institutionalizata, iar alte 23.012 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana acum, la nivel national,Precizam ca in acest moment Romania inregistreaza 631 de decese provocate de COVID-19 In ce priveste situatia din diaspora, pana acum, au fost confirmati cu noul coronavirus 1.518 cetateni romani, cei mai multi fiind in Italia: 1.157.De asemenea, au fost confirmati pozitiv 226 de romani in Spania, 26 in Franta, 16 in Germania, 67 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in Statele Unite, 4 in Austria, 3 in Belgia, 3 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.Totodata, 75 de romani de peste hotare au pierdut lupta cu coronavirusul: 19 in Italia, 16 in Franta, 24 in Marea Britanie, 8 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA.Exista insa si vesti bune: pana acum, 21 de concetateni au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 8 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Situatia privind "zonele rosii" ale tarii ramane cat de cat constanta, cu Suceava in fruntea clasamentului negativ: in acest judet au fost confirmate 2.650 de imbolnaviri.Locul doi e ocupat de Capitala, care se apropie de 1.200 de cazuri. Pe locul trei in topul negru se situeaza Arad, care a trecut de 500 de cazuri, fiind urmat de judete cu peste 400 de infectii confirmate.Suceava - 2.650Mun. Bucuresti - 1.190Arad - 522Hunedoara - 472Timis - 443Botosani - 431Bihor si Brasov - 416In schimb, sunt si judete cu mai putin de 40 de cazuri de COVID-19 confirmate. Cel mai putin afectat judet este Buzau, cu 17 cazuri, urmat de Harghita cu doua cazuri in plus.Se mai remarca o situatie buna in Braila, cu 22 de cazuri depistate, dar si in Valcea cu 24 de imbolnaviri.Buzau - 17Harghita - 19Braila - 22Valcea - 24Salaj - 30Olt - 36Tulcea - 40