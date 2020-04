Peste 4 miliarde de oameni stau in casa din cauza coronavirusului

LIVE

Aceasta cifra reprezinta mai mult de jumatate (circa 52%) din populatia lumii, estimata de ONU la 7,79 miliarde de persoane in 2020, noteaza AFP.Provincia chineza Hubei si capitala sa Wuhan, de unde a pornit epidemia de coronavirus, au fost primele care au instituit astfel de masuri la sfarsitul lunii ianuarie. Pe masura ce aceste teritorii revin treptat la modul de viata obisnuit, masurile de izolare la domiciliu au fost adoptate peste tot in lume de la mijlocul lunii martie.Peste 500 de milioane de persoane erau afectate de izolarea la domiciliu la data de 18 martie, mai mult de un miliard la 23 martie, peste doua miliarde la 24 martie si peste trei miliarde la 25 martie. Martea aceasta, cel putin 4,06 miliarde de persoane, din cel putin 97 de tari si teritorii, sunt izolate acasa.Majoritatea - cel putin 2,86 miliarde de locuitori din 53 de tari si teritorii - trebuie sa se supuna unui ordin de izolare la domiciliu obligatoriu.Nicio regiune a lumii nu face exceptie: Europa (Marea Britanie, Franta, Italia, Spania), Asia (India, Nepal, Sri Lanka), Orientul Mijlociu (Irak, Arabia Saudita, Iordania, Liban, Israel), Africa (Africa de Sud, Maroc, Zimbabwe, Rwanda), America (o mare parte a Statelor Unite, Columbia, Argentina, Peru, Bolivia) sau Oceania (Noua Zeelanda).In majoritatea cazurilor, este inca posibil ca locuitorii sa-si paraseasca locuintele pentru a merge la munca, pentru a cumpara produse de prima necesitate sau pentru a primi ingrijiri medicale.Alte teritorii (cel putin 13 cu 669 de milioane de locuitori) solicita populatiei sa ramana acasa, fara a lua totusi masuri coercitive. Acesta este cazul Mexicului, a principalelor state braziliene, a Iranului, Turciei, Germaniei, Ugandei sau Canadei.Sapte regiuni japoneze, inclusiv Tokyo si suburbiile sale, s-au alaturat marti acestei liste.Cel putin 24 de tari sau teritorii (circa 495 de milioane de locuitori) au interzis circulatia seara si in timpul noptii. Aceasta masura este foarte raspandita in Africa (Egipt, Kenya, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guineea, Togo, Sierra Leone, Mauritania, Gabon) si in America Latina (Chile, Guatemala, Ecuador, Republica Dominicana, Panama, Puerto Rico).Thailanda, Siria, Serbia si Kuweit au instituit si ele astfel de masuri.In cele din urma, in cel putin sapte tari, orase principale, cu o populatie totala de peste 30 de milioane de locuitori, au fost plasate in carantina, cu interdictii de intrare si iesire. Este cazul, intre altele, al capitalelor Kinshasa (RDCongo), Helsinki (Finlanda) sau Baku (Azerbaidjan).