Peste 4 milioane de italieni se intorc de luni la munca. Si alte tari din Europa se dezmortesc din izolare

Ziare.

com

Premierul Conte scrie ca luni incepe faza a doua a iesirii din carantina: cea de coexistenta cu virusul."Va fi o noua pagina pe care va trebui sa o scriem impreuna, cu incredere si responsabilitate. Pana acum, majoritatea cetatenilor au fost adapostiti in casele lor. De maine, peste 4 milioane de italieni se vor intoarce la munca, vor folosi transportul public, multe companii si fabrici vor reporni. Si vor exista mult mai multe posibilitati de infectie, pe care le putem evita doar printr-o responsabilitate si mai mare", a scris Conte, adaugand: "Ca niciodata inainte, viitorul tarii va fi in mainile noastre".Va fi nevoie de mai multa colaborare, mai mult simt civic si respect pentru reguli din partea tuturor, afirma premierul italian.Acesta atentioneaza ca oamenii trebuie in continuare sa fie atenti, sa mentina distanta, sa poarte masca de protectie si sa se spele pe maini des si cu grija: "Cu cat suntem mai scrupusi in respectarea indicatiilor de securitate , cu atat mai repede putem recastiga alte zone de libertate. Sa nu risipim ceea ce am castigat in 50 de zile".Nu exista vreo reteta pentru repornire, spune Conte, adaugand: "Sunt increzator, impreuna vom reusi".Si alte tari din Europa incep sa iasa, incet-incet din izolare si sa anuleze din restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea virusului. Iata situatia:In Spania, copii si adulti pot iesi deja din casa pentru plimbari scurte. De luni, 4 mai, pot redeschide si diverse afaceri mici. De exemplu, frizeriile si alte domenii care lucreaza pe baza de programare pot primi din nou clienti, dar un singur client poate fi in acelati timp in salon. Tot de luni, mastile devin obligatorii in transportul public.In Insule Baleare si Canare, se vor putea redeschide majoritatea magazinelor, muzeelor, hotelurilor, restuarantelor si barurilor, dar cu implementarea masurilor de distantare sociala. In restul tarii, aceste masuri se vor aplica de pe 11 mai.Luni incepe relaxarea carantinei si in Belgia. Oamenii pot merge la medic si pentru probleme care nu sunt considerate urgente . Se redeschid magazinele de articole textile si cetatenii vor putea face sport in aer liber in grupuri de trei persoane.Masca este obligatorie pentru toti cei care au peste 12 ani. De saptamana viitoare, toate magazinele isi pot relua activitatea, iar din 18 mai, elevii pot reveni la scoala, dar intr-o clasa nu pot fi mai mult de 10 elevi.Si peste granita, in Ungaria, viata incepe sa revina la normal. De luni, va fi permis restaurantelor, hotelurilor si cafenelelor sa-si deschida gradinile si terasele. Pot fi deschise strandurile si muzeele in aer liber. Serviciile pot fi furnizate fara restrictii, sunt permise antrenamentele si evenimentele sportive cu circuit inchis pentru amatori si profesionisti.In Budapesta, cea mai afectata de epidemia de coronavirus , vor fi mentinute restrictiile de circulatie . De asemenea, persoanelor in varsta li se cere sa ramane deocamdata la domiciliu si sa il paraseasca doar pentru treburi urgente.In Germania, care a inceput relaxarea masurilor de carantina pe 20 aprilie, de luni, 4 mai, in unele landuri, copiii pot reveni la scoala. Isi pot relua activitatea saloanle de infrumusetare, muzeele, lacasurile de cult, gradinile zoologice care nu au facut inca acest lucru. Si aici devine obligatorie purtatea mastii de protectie.Grecia redeschide si ea de maine magazinele mici si a saloanelor de infrumusetare, urmand ca din 11 mai sa isi reaia activitatea magazinele mari, cu exceptia mall-urilor care isi pot relua activitatea la 1 iunie.Tot de pe 11 se pot reintoarce treptat la scoala si elevii. Si aici sunt obligatorii mastile in spatiile publice si transportul in comun, iar angajatii isi pot incepe ziua de lucru decalat pentru a nu supraaglomera transportul public. Deplasarea se poate face, in aceasta prima faza, doar in interiorul aceleasi regiuni.Croatia incepe de luni, 4 mai, a doua faza a relaxarii carantinei. Sistemul sanitar public si privat isi poate relua activitatea normala, cu unele exceptii. Saloanele de inrumusetare si frizeriile se pot redeschide si ele, iar de lunea viitoare, se vor redeschide mall-urile, gradinitele si scolile, iar oamenii se pot aduna in grupuri mai mari de 10 persoane, desigur, cu respectarea masurilor de distantare sociala.