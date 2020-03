Peste 43.000 de oameni au intrat in Romania venind din China sau Italia, in ultimele saptamani

Ziare.

Astfel, chestorul general de politie Ioan Buda, inspector general al Politiei de Frontiera, a informat ca, din 26 ianuarie pana astazi, 2.580 de cetateni chinezi au intrat in Romania.De asemenea, acesta a precizat ca 40.612 de persoane dintre care peste 34.000 de romani au venit din Italia sau au tranzitat Italia ajungand in Romania in aceeasi perioada.Amintim ca in Italia a fost declarata carantina in toata tara , in incercarea de a incetini cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa. Pentru urmatoarele trei saptamani, cel putin, oamenilor li s-a cerut sa iasa din casa doar pentru a merge la lucru, din motive de sanatate sau pentru urgente. Oricine va calatori va trebui sa completeze un document, pe care sa-l aiba asupra sa si in care sa descrie motivul deplasarii.Astfel, marti strazile din orasele italiene erau pustii, iar supermarketurile erau neincapatoare, oamenii incercand sa isi faca provizii. A.G.