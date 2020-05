Peste 90.000 de cadre medicale sunt infectate cu COVID-19, la nivel mondial

Ziare.

Boala provocata de coronavirus ucis peste 260 de asistenti medicali, a afirmat ICN intr-un comunicat, cerand autoritatilor sa tina evidente mai precise pentru a contribui la prevenirea raspandirii virusului intre personalul medical si pacienti, relateaza Reuters.Asociatia, cu sediul la Geneva, a declarat in urma cu o luna ca 100 de asistenti medicali au murit in pandemia provocata de noul coronavirus care a aparut in orasul chinez Wuhan la sfarsitul anului trecut."Numarul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut, credem noi, de la 23.000 la peste 90.000, insa este inca o cifra subestimata deoarece nu acopera fiecare tara din lume", a spus Howard Catton, director executiv al ICN, pentru Reuters Television.Estimarea de 90.000 se bazeaza pe informatiile colectate de la asociatiile nationale ale cadrelor medicale din 30 de tari, cifrele guvernamentale si informatii mass-media. ICN reprezinta 130 de asociatii nationale si peste 20 de milioane de asistenti medicali inregistrati.Mentionand faptul ca in intreaga lume au fost inregistrate 3,5 milioane de cazuri de COVID-19, Howard Catton a declarat: "Daca rata de infectie medie in randul cadrelor medicale - aproximativ 6% credem noi - este aplicata in acest sens, cifra globala ar putea fi de peste 200.000 de angajati in domeniul sanitar infectati".Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care coordoneaza raspunsul global la pandemie, afirma ca cele 194 de state membre ale sale nu furnizeaza cifre complete cu privire la infectarile in randul angajatilor in domeniul sanitar, in conditiile in care acestea se confrunta cu o criza fara precedent.OMS a anuntat ultima data pe 11 aprilie ca circa 22.000 de cadre medicale ar putea fi infectate cu COVID-19.