Peste 900 de britanici au murit de Covid-19 in ultimele 24 de ore

Cu o zi inainte, alti 980 de britanici si-au pierdut viata, in urma infectarii cu SARS-CoV2.In ceea ce priveste numarul persoanelor infectate, acesta a crescut cu 5.234, ajungand la 78.991.Pana sambata dimineata, la ora 09.00, in Regatul Unit s-au facut aproape 335.000 de teste.In Spania, in schimb, numarul deceselor a intrat pe un trend descendent: 510 persoane au murit in ultimele 24 de ore, cel mai mic numar de persoane ce au murit intr-o zi in Spania incepand cu 23 martie incoace, informeaza RTVE.