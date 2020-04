Pimen si cei 94

Ziare.

com

Ceea ce conteaza este tocmai faptul ca IPS Pimen a fost scos din randul oamenilor obisnuiti si plasati in zona privilegiatilor. Am fost mereu impotriva egalitarismului. Nu putem avea acelasi statut social, nu putem castiga la fel pentru ca nu aveam aceeasi educatie, nu facem aceeasi munca, nu avem aceleasi responsabilitati etc.Dar in chestiunea drepturilor fundamentale cum este cel la viata si sanatate trebuie sa fim egali, mai ales atunci cand vorbim despre asistenta medicala in sistemul public.La Suceava nu s-a infectat doar IPS Pimen. La Suceava s-au infectat 2.238 de oameni pana astazi. Unii sunt medici si asistente medicale, unii au copii minori sau parinti care depind de ei, unii mai tineri, altii mai varstnici. Din informatiile mele, a mai fost adusa la Bucuresti o singura pacienta, medic, intubata deja si in stare foarte grava, cu un avion militar.Dar 94 au murit fara ca dupa ei sa fi venit vreun elicopter de la Bucuresti ca sa ii salveze. Oare cati dintre ei ar fi avut o sansa in plus daca erau scosi din spitalul focar pentru a primi asistenta la cel mai inalt nivel la Bucuresti?Pana si baronul Gheorghe Flutur a ramas sa se trateze la Suceava, intr-o rezerva, e drept, dar acolo, nu extras din plebe, ca sa nu folosesc termenul consacrat pe vremuri de Sorin Oprescu, pentru a fi adus la "Matei Bals" in Bucuresti.Ma intreb daca vor avea parte de acest tratament si cei pe care este posibil ca IPS sa-i fi infectat la impartasanii, la sfintirea Pastilor, la slujba de Paste cand a stat impreuna cu restul preotilor, desi se pare ca avea deja simptome? Ei ar putea muri la Suceava fara elicopter?Privilegiile care vizeaza dreptul la viata, sansa la supravietuire sunt probabil cele mai revoltatoare, cele mai inacceptabile. Sigur ca de multe ori medicii trebuie sa faca alegeri. In Italia, au ales cine primea si cine nu ventilator. Exista situatii in care astfel de alegeri sunt inevitabile, dar ele pot fi acceptate numai cand au la baza criterii obiective, nu sunt simple privilegii.Dar eu mai vad o valenta a acestei povesti amare. Cel care a dispus transportul cu elicopterul SMURD si a si tinut sa faca anuntul in aceasta privinta este Raed Arafat.Domnia sa a avut un merit indubitabil, incontestabil, pentru crearea SMURD, dar in timp a inceput sa trateze acest serviciu ca pe unul privat, al sau. Si, in buna masura, pe asta s-a bazat marea sa putere.Imi povestea la un moment dat un fost demnitar ca foarte putini au fost cei care nu au apelat la Raed Arafat cand au avut o problema de sanatate mai grava sau mai putin grava in familie. Si i-a ajutat pe toti, foarte prompt, indatorandu-i. Si in mentalul politicienilor romani de top, dr. Arafat a fost asimilat cu salvatorul care merita recunostinta.Doar ca recunostinta aceasta a avut la baza o resursa publica si tot un sistem de privilegii.Aici nu e vorba despre Biserica sau ar fi putut sa fie daca IPS Pimen ar fi ales sa ramana alaturi de credinciosii pe care i-a pastorit, sa le impartaseasca soarta. Nu este niciun atac la cineva anume. Este vorba despre un sistem de privilegii, sufocant, revoltator si despre beneficiarii lui de toate felurile.