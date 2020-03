Plangere penala impotriva Romprest, pentru ca refuza sa ia gunoiul de la centrele de carantina

Ziare.

"Am luat decizia, impreuna cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sa depunem o plangere penala pentru ca asa ceva nu este posibil. Sa lasi o saptamana in centrele de carantina gunoiul neridicat pentru ca tu nu esti in stare sa-ti faci datoria este inacceptabil, in conditiile in care noi vorbim de epidemie la nivelul municipiului Bucuresti. Vom merge pana acolo incat vom cere anularea contractului pentru acest operator, pentru ca este nejustificat", a precizat Badulescu, intr-o declaratie de presa prilejuita de anuntul privind inchiderea parcurilor din Capitala.El a adaugat ca Primaria Sectorului 1 si PMB incearca de o saptamana sa rezolve aceasta problema, insa grupurile de interese din ROMPREST invoca "tot felul de prostii"."Primaria Sectorului 1 alaturi de noi incearca aceasta problema sa o rezolve de aproape o saptamana, insa grupurile de interese din aceasta companie vin si invoca tot felul de prostii, faptul ca nu li s-a platit factura si ca ei nu sunt compatibili din punctul de vedere al culorii politice", a sustinut viceprimarul Capitalei.