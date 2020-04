Planul de masuri al Ministerului Sanatatii pentru pregatirea spitalelor in contextul pandemiei de coronavirus

Lista spitalelor din faza I:

Lista spitalelor din faza II:

Scandal cu spitalele suport

Masuri luate

Iata cateva masuri:

Sursa: Ordinul ministerial

cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a, potrivit unui ordin emis de Ministerul Sanatatii si semnat de secretarul de stat Horatiu Moldovan, publicat marti in Monitorul Oficial.Este vorba de Ordinul nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea, asi a1.Spitalul Clinic de Boli Infectioase;2.Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals;3.Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes;4.Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca;5.Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta;6.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova;7.Spitalul de Boli Infectioase;8.Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava;9.Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara.1.Institutul Marius Nasta2.Spitalul Leon Daniello de Pneumologie3.Sectia Exterioara Agigea a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta4.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta5.Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi6.Spitalul de Pneumoftiziologie Galati7.Spitalul Clinic Judetean Targu Mures8.Spitalul de Pneumoftiziologie Satu MareMinisterul a stabilit si lista spitalelor suport, in care urmeaza sa fie internati pacienti infectati cu forme usoare de COVID-19 sau pacienti suspecti cu virusul COVID- 19, pana la confirmarea prin testare.Mai multe unitati medicale au reactionat atunci cand au auzit ca urmeaza sa fie transformate in spitale suport si au spus ca vor refuza pacienti.Lista spitaleleor suport, cate 1-3 unitati medicale/judet, poate fi accesata pePotrivit ordinului, toate unitatile sanitare din sistemul public si privat au obligatia asigurarii acordarii ingrijirilor medicale tuturor pacientilor, in concordanta cu prevederile planului de masuri."Refuzul asigurarii acordarii ingrijirilor medicale conform atributiilor specifice se sanctioneaza conform prevederilor legale," se arata in ordinul ministerial.Intregul plan de masuri poate fi acesat pe1. Se reduc cu pana la 80% internarile programate, precum interventiile chirurgicale programate pentru pacientii cronici in unitatile sanitare cu paturi din centrele universitare, si pana la 50% fata de luna februarie activitatea din ambulatorii.2. Spitalele vor raporta zilnic in sistemul electronic centralizat al Ministerului Sanatatii (MS) situatia ocuparii paturilor.3. Aceasta masura se impune atat pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de catre spitale, cat si pentru economia de resurse materiale si umane.4. Se va asigura o comunicare publica adecvata pentru ca, in aceasta perioada, publicul sa se adreseze spitalelor doar pentru situatii de urgenta.Ministerul Sanatatii a publicat si modul in care se face triajul clinico-epidemiologic al pacientilor.