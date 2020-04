Politia Capitalei, mesaj inainte de sarbatori: Nu transformati febra cumparaturilor in alt fel de febra!

LIVE

"Trecem cu totii printr-o incercare, din care putem iesi cu bine doar daca respectam regulile si vom actiona impreuna. Pentru credinciosii ortodocsi urmeaza Floriile, iar pentru cei catolici sau din alte culte, Pastele.Pentru a va proteja pe dumneavoastra, pentru a va proteja familia, respectati Ordonantele Militare si pastrati distantarea sociala si evitati aglomeratiile. Nu transformati febra cumparaturilor in alt fel de febra. Respectati indicatiile din magazine si pastrati distanta. Respectati orarul de deplasare si aveti grija de sanatatea dumneavoastra", arata Politia Capitalei intr-un comunicat transmis, vineri.Oamenii legii precizeaza ca anul acesta trebuie sa se renunte la aprinderea de lumanari la cimitir "pentru cei dragi trecuti in nefiinta", explicand ca accesul in cimitire este permis doar pentru oficierea slujbelor de inmormantare si atunci cu respectarea numarului de 8 persoane, iar nerespectarea ordonantelor militare se sanctioneaza cu amenda intre 2.000 si 10.000 de lei.De asemenea, sursa citata mentioneaza ca bisericile vor transmite oficierea slujbelor prin intermediul mass-media, dar si online, iar echipajele de politie, jandarmerie si politie locala se vor afla in proximitatea lacaselor de cult."Va informam ca accesul este restrictionat in padurea Baneasa, dar si in alte zone cunoscute ca atractive pentru iesirea la iarba verde. Echipajele Brigazii Rutiere, de ordine publica si Jandarmeria calare vor supraveghea toate aceste zone, unde traditional se incing gratarele. Parcurile sunt si raman inchise". precizeaza politistii.Citeste si Detinutii fac donatii si au un mesaj pentru cetateni: Stati in casa! Asa veti evita sa ajungeti alaturi de noi! (Video)