Politicieni austrieci, dati in judecata pentru ca ar fi ignorat ''cuibul coronavirusului'' din statiunea Ischgl

Circa 2.500 de persoane din mai multe state din centrul si nordul Europei au formulat o plangere penala colectiva impotriva autoritatilor austriece pentru o presupusa neglijenta in gestionarea situatiei create de raspandirea COVID-19 in statul federal austriac Tirol, a anuntat luni Asociatia Protectiei Consumatorului din Austria (VSV), care a deschis o platforma online pentru toti cei care s-au infectat cu noul coronavirus la Ischgl si in alte locuri din Tirol.Alaturi de cetateni germani - grupul cel mai numeros -, s-au raliat demersului turisti din Norvegia, Danemarca si Islanda, precum si familii ale unor persoane contaminate, in special din randul celor spitalizate la terapie intensiva.Procuratura austriaca a primit saptamana trecuta din partea VSV plangerea impotriva guvernatorului Tirolului, Gunther Platter, membru al partidului crestin-democrat OeVP al premierului Sebastian Kurz, precum si impotriva primarului din Ischgl si altor autoritati locale. Acestora li se reproseaza ca, desi ar fi stiut de prezenta virusului in regiune, au intarziat decizia de a inchide localurile, hotelurile si pistele de schi pentru a nu suferi pierderi economice.Frumoasa statiune Ischgl, situata la o altitudine de 1.400 de metri aproape de granita cu Elvetia, are putin mai mult de 1.600 de locuitori, dar capacitatea hotelurilor ei este de circa 11.000 de persoane. Insa "Ibiza Alpilor" a ajuns acum sa fie numita "cuibul coronavirusului", dupa ce sute de turisti straini ar fi contractat aici coronavirusul, mai ales intr-un bar denumit Kitzloch, de unde ar fi dus COVID-19 in alte zone ale Europei.De altfel, inca de pe 5 martie Islanda a inscris Ischgl intre zonele de risc ridicat de infectare cu coronavirus si a impus carantina obligatorie pentru toate persoanele venite de acolo, masura care la acel moment era valabila doar pentru cei reveniti din Iran, Coreea de Sud si regiunea chineza Wuhan. Putin mai tarziu si Norvegia a procedat la fel, urmata de Germania.Pe 7 martie un barman al localului Kitzloch a fost confirmat pozitiv pentru coronavirus, dar in afara izolarii contactilor sai nu s-a luat nicio alta masura, barul ramanand deschis si in continuare plin de clienti, seful regional al directiei de sanatate afirmand atunci ca "o transmitere a coronavirusului clientilor barului este destul de improbabila din punct de vedere medical". Localul a fost in final inchis pe 10 martie, dupa confirmarea a inca 15 infectii in legatura cu respectivul barman.Cu toate acestea, autoritatile nu s-au grabit sa ia imediat masuri si abia pe 13 martie s-a anuntat ca incepand cu data de 15 vor fi inchise hotelurile, restaurantele si pistele de schi din statiunile montane, ceea ce alimentat suspiciunea ca a existat o dorinta de a se profita economic cat mai mult pe plan comercial de ultimul sfarsit de saptamana al sezonului.Un adevarat val de indignare s-a declansat in comentariile presei internationale, mai ales cea germana, dupa ce s-a aflat ca guvernul local din Tirol fusese alertat cu 10 zile inaintea sistarii activitatii turistice cu privire la riscul de infectare cu coronavirus in statiunea Ischgl. Autoritatile islandeze le-au transmis celor din Tirol inclusiv lista cu numele turistilor care au venit infectati de la Ischgl, dar austriecii au raspuns ca acestia au fost probabil infectati de un pasager italian in avion Autoritatile locale din Tirol mai sunt criticate si pentru modul in care au gestionat plecarea turistilor, care multi dintre ei nu au plecat direct in tarile lor si mai intai au innoptat la Innsbruck inainte de a se imbarca in avioane catre tarile lor, guvernatorul Gunther Platter afirmand insa ca in acest caz este vorba si despre responsabilitatea turistilor.Conform unor estimari aparute in mass-media, statiunea Ischgl ar fi la originea lantului de infectari pentru circa jumatate din cazurile de COVID-19 confirmate in Norvegia si pentru aproximativ o treime din cele confirmate in Danemarca.Tirolul, o regiune cu 754.700 de locuitori, are in prezent circa 2.000 de cazuri de coronavirus, in timp ce capitala Viena, cu aproximativ doua milioane de locuitori, are circa 1.100 de cazuri. Pe 19 martie, intregul Tirol a fost plasat in carantina.