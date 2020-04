Polonia lucreaza la o aplicatie de smartphone care sa o ajute in oprirea pandemiei

LIVE

Initiativa, care ar putea ajuta guvernul sa opreasca sau sa incetineasca pandemia, vine dupa ce un grup de experti europeni a anuntat miercuri ca va lansa o tehnologie similara in curand, iar Germania si-a exprimat speranta ca va avea propria aplicatie in cateva saptamani.Unele tari asiatice au folosit deja cu succes smartphone-urile pentru a urmari raspandirea virusului si pentru a impune ordinele de carantina, desi metodele lor ar incalca regulile europene stricte privind protectia datelor.Versiunea poloneza a aplicatiei ar folosi tehnologia Bluetooth pentru a stabili conexiuni intre smartphone-uri pe un dispozitiv, unde date criptate ar fi stocate timp de doua saptamani.Tehnologia nu ar fi folosita pentru colectarea de date ale utilizatorilor sau pentru a urmari localizarea lor, a precizat ministerul intr-un comunicat.Un utilizator care s-ar imbolnavi si-ar schimba anonim statusul din aplicatie si i-ar informa pe utilizatorii tuturor dispozitivelor care au avut contact cu el in precedentele doua saptamani in legatura cu un posibil risc si cu nevoia de carantina."Cu cat o folosesc mai multe persoane, cu atat vom avea mai multe informatii despre amenintare si vom lua masurile corespunzatoare, spre exemplu intrand in carantina", a spus ministrul pentru Tehnologii Digitale, Marek Zagorski, citat in comunicat.Ministerul a distribuit vineri codul sursa al aplicatiei si a spus ca asteapta comentariile dezvoltatorilor si ale celor care o testeaza. Nu este clar cand aplicatia, numita ProteGO, va fi pusa la dispozitia utilizatorilor."ProteGO este o aplicatie menita a fi folosita atunci cand majoritatea restrictiilor severe implementate pentru a combate pandemia de coronavirus vor fi ridicate. Scopul este de a controla raspandirea bolii", a precizat ministerul.Polonia a lansat o aplicatie de smartphone, numita 'Home Quarantine' ('Carantina acasa'), in martie pentru cetatenii care se intorc din strainatate, carora li s-a cerut, de la 15 martie, sa intre in autoizolare pentru doua saptamani.Polonia a confirmat pana acum 3.149 de cazuri de infectii cu noul coronavirus, iar 59 de persoane au murit.