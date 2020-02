Ponta spune ca Arafat ar trebui sa fie numit premier, ca sa apere Romania de coronavirus

Ziare.

"Este o situatie de o gravitate fara precedent cu care nu ne-am mai intalnit (sic!)", a declarat Victor Ponta, la postul Antena 3.El a adaugat ca in Romania ar putea avea loc in perioada urmatoarelor saptamani "un dezastru" in conditiile in care e foarte posibil sa apara focare de coronavirus, iar tara nu are un guvern stabil.Potrivit liderului Pro Romania, premierul interimar si desemnat Victor Orban, dar si ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, nu au experienta necesara pentru a gestiona prevenirea raspandirii coronavirusului in tara.Totodata, Ponta a spus ca premierul desemnat Ludovic Orban este "un bufon" si a reiterat ca el si parlamentarii Pro Romania nu vor participa luni, in Parlament, la sedinta privind investirea guvernului Orban II (continua).In legatura cu avansarea lui ca propunere de premier Arafat spunea, pe 5 februarie, ca nu si-a schimbat parerea si ca, in continuare, nu doreste sa ocupe aceasta functie."Din punctul meu de vedere nu s-a schimbat nimic. Eu stiu sa ma ocup de un domeniu la care ma pricep si care il vad din ce in ce mai mult atacat fiind tinta unor interese majore. Nu sunt interesat de alte functii!", scria, pe 5 februarie, Arafat pe Facebook.Tot la Antena 3 si presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a vorbit duminica seara despre coronavirus sustinand, fara a spune pe ce se bazeaza, ca e doar "o chestie de zile" pana la aparitia unui caz de infectare in Romania.El a vorbit despre cazul de la Buzau, unde exista o suspiciune la o femeie care a intrat in contact cu o alta persoana din Italia care avea grija de o batrana internata acum cu coronavirus, ca si cum ar fi fost deja confirmat."Nu stiu daca suntem pregatiti. Vom avea coronavirus. Era o chestie de zile, tinand cont ca a doua patrie a romanilor a devenit Italia. Imi pare rau ca s-a intamplat tocmai la Buzau, orasul meu", a spus Ciolacu, duminica seara, la Antena 3.El a afirmat ca a vorbit cu colegii sai din Buzau."Doamna a ingrijit o batrana care acum s-a depistat ca ar avea coronavirus, deci suspiciunile sunt destul de ridicate. Au venit cu microbuz din Italia, au mai lasat oameni pe traseu...", a adaugat el.O femeie de 40 de ani care a venit din Italia, dintr-o localitate aflata in carantina din cauza coronavirusului, a fost preluata, duminica, la sosirea la Buzau, de o ambulanta si transportata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean. Femeia a primit vestea in autocar ca batrana din Italia a fost diagnosticata si a sunat singura la 112. Primele informatii arata ca ea u are simptome de boala.Asadar, in ce priveste situatia provocata de coronavirus, Romania nu are pana in acest moment niciun caz confirmat si, chiar daca Italia raporteaza un numar in crestere de imbolnaviri si 3 decese si mai multe zone au intrat in carantina, UE a facut apel la calm, spunand ca nu exista motive de panica.