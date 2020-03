Postasii vor livra pensiile celor aflati in izolare, dar vor fi dotati cu masti, manusi si ochelari de protectie

Ziare.

com

"Compania Nationala Posta Romana se alatura demersurilor institutionale de prevenire a raspandirii virusului Covid-19 si a dispus masuri administrative pentru contactul controlat al salariatilor postali cu persoanele aflate in carantina sau autoizolare. Referitor la decizia de a suspenda livrarea trimiterilor catre adresele postale in care se afla persoane in carantina sau autoizolare, precizam ca a fost o decizie cu aplicabilitate limitata, pana la momentul la care institutiile abilitate urmau sa ne transmita modalitatea de lucru stabilita, in vederea colaborarii cu Directiile Judetene de Sanatate Publica, acestea urmand sa transmita periodic lista cu persoanele care se afla in situatiile mai sus mentionate", arata reprezentantii Postei Romane, intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai mentioneaza ca Ministerul Sanatatii nu a stabilit faptul ca ar exista risc de contaminare atata timp cat postasii vor purta echipament corespunzator cand livreaza "prestatiile sociale" persoanelor aflate in autoizolare."In acest moment, ca urmare a discutiilor cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, s-a stabilit faptul ca nu exista riscul de contaminare, atat timp cat distribuirea prestatiilor sociale catre persoanele aflate in autoizolare se realizeaza de catre postasii dotati cu echipament, masti, manusi si ochelari de protectie. Pentru cazurile exceptionale si anume persoane care sunt deja internate in spital, exista posibilitatea intocmirii unei procuri in baza careia apartinatorii vor putea ridica prestatiile sociale cuvenite, precum si toata corepondenta", completeaza sursa mentionata.Reprezentantii Postei Romane au mai spus ca, pana in prezent, nu a fost afectat niciun beneficiar de pensie si nici nu anticipeaza sa existe vreun astfel de caz."Reamintim ca suntem in contact permanent cu autoritatile locale abilitate si cu Directiile Judetene de Sanatate Publica si mentionam ca, pana in acest moment, niciun beneficiar de prestatii sociale nu a fost afectat si nici nu anticipam sa existe vreun caz in care vreun client sa nu isi primeasca drepturile cuvenite. Aceste masuri vizeaza protejarea angajatilor nostri, dar si protejarea populatiei, limitand astfel raspandirea cu noul tip de coronavirus. Posta Romana isi reafirma, astfel, rolul de partener social, atat al instututiilor publice, cat, mai ales, al cetatenilor", a conchis sursa amintita.Managementul Postei Romane ar fi transmis un document intern prin care a indicat personalului din teren sa nu mai transmita materiale persoanelor aflate in carantina, infectate cu noul coronavirus, potrivit informatiilor obtinute de MEDIAFAX.Pana la momentul transmiterii acestei stiri, reprezentantii grupului strategic de comunicare privind coronavirusul au anuntat ca 11.731 de persoane sunt monitorizate la domiciliu, 35 de oameni sunt in carantina, sase persoane sunt confirmate ca fiind infectate cu noul virus, trei sunt vindecate, iar 651 au avut test cu rezultat negativ.