"Pot sa-mi duc tatal la Bucuresti pentru chimioterapie?" Raspunsuri pentru cateva dintre situatiile cu care se confrunta bolnavii si familiile lor

Ziare.

com

Dupa ce ordinele semnate de Raed Arafat au expirat si au fost reinnoite si apoi indelung modificate si explicate, bolnavii si cei care au grija de ei au transmis tot mai multe intrebari pentru a afla cum pot sa aiba grija de ei si sa isi continue tratamentele fara a se expune amenzilor usturatoare.Grupul de Comunicare Strategica a publicat astazi un set de intrebari primite si raspunsurile care le-au fost transmise oamenilor.Avand in vedere situatia prezentata, precum si prevederile Ordonantei militare nr. 4/2020, in modelul declaratiei pe propria raspundere, la motivul deplasarii aveti posibilitatea sa bifati pct.4 "motive justificate, precum ingrijirea/insotirea unui minor/copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie".Asa cum ati scris si dumneavoastra, pentru a evita contactul cu alte persoane, ca masura preventiva impotriva raspandirii noului coronavirus, va recomandam sa utilizati autoturismul proprietate personala, daca il ajuta din punct de vedere terapeutic pe copil.In acest caz, atat dumneavoastra, cat si sotul dumneavoastra trebuie sa prezentati autoritatilor competente, in momentul verificarilor, actele de identitate si declaratiile pe proprie raspundere, in care, la "Motivul deplasarii", puteti bifa punctul 4, asa cum am mentionat mai sus, iar la "Locul/Locurile deplasarii" sa mentionati un traseu prestabilit, pe cat posibil. De asemenea, pentru copilul dumneavoastra trebuie sa prezentati actul de identitate, dar si documente medicale care sa ateste afectiunile de care sufera.Puteti calatori in intervalul orar 22.00-06.00, cu conditia sa aveti asupra dumneavoastra documentele precizate. In declaratia pe proprie raspundere trebuie bifat punctul 4 - "motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor/copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie".Va informam ca declaratia pe propria raspundere trebuie semnata, motiv pentru care, daca nu aveti posibilitatea sa o imprimati, va recomandam sa o scrieti de mana. Totodata, este necesar sa completati declaratii pe proprie raspundere, atat pentru a ajunge la destinatie cat si retur.De asemenea, mentionam ca si tatal dumneavoastra trebuie sa completeze declaratia pe propria raspundere, bifand punctul 3 - "asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta" din declaratia pe propria raspundere, iar la locul/locurile deplasarii se vor mentiona locurile in care se deplaseaza, in ordinea in care intentionati sa va desfasurati traseul.Va rugam sa va informati in mod continuu cu privire la masurile dispuse de autoritati (situatia fiind in dinamica) si sa va luati toate masurile de prevenire dispuse.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a dat publicitatii miercuri, 8 aprilie a.c., o serie de clarificari cu privire la aplicarea ordinului privind suspendarea interventiilor chirurgicale, precum si a altor tratamente si investigatii chirurgicale, explicand foarte clar ca interdictiile nu sunt aplicabile in mod absolut si automat ci pe baza analizei medicului curant de specialitate, care sa justifice:- necesitatea internarii pacientilor, pentru asistenta spitaliceasca acordata in spitalele publice si private sau- necesitatea realizarii consultatiilor sau a tratamentelor in ambulatoriu, in unitatile publice sau private care acorda asistenta medicala ambulatorie.Spre exemplu, interdictiile nu se aplica pacientelor insarcinate sau persoanelor care necesita tratament oncologic si care au nevoie de controale periodice ambulatorii obligatorii pentru monitorizare si investigatii, si care beneficiaza in continuare de asistenta medicala, indiferent de sistemul public sau privat ales.In concluzie, se suspenda doar acele activitati medicale, consulturi sau tratamente care nu sunt obligatorii si care pot fi reprogramate. Decizia amanarii este luata pe baza analizei medicului curant de specialitate. Pentru fiecare pacient internat in spital sau consultat in ambulatoriu va trebui sa existe o documentatie medicala care sa justifice, in mod obiectiv, necesitatea realizarii actului medical, atat in cadrul unitatilor spitalicesti cu internare, cat si in cazul structurilor ambulatorii.