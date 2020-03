Povestea femeilor de 95 si 102 ani care s-au vindecat de coronavirus

A refuzat sa fie intubata: Nu la varsta mea. Lasati-ma sa mor in pace!

"Highlander" iubeste viata, dansul, muzica, pe Freddy Mercury si pe Valentino Rossi

O elvetianca de 95 de ani, vindecata de noul coronavirus, s-a intors vineri acasa si a inceput sa discute pe internet cu cei 10 nepoti si cei 11 stranepoti ai ei, dupa ce a fost internata timp de o saptamana la terapie intensiva din cauza infectiei cu SARS-CoV-2, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Gertrude Fatton a dezvaluit reporterilor de la Reuters ca a fost tratata intr-o rezerva izolata si ca, la un moment dat, a refuzat sa fie intubata."Nu la varsta mea, nu ma intubati. Mi-am trait viata, si le-am spus: 'Lasati-ma sa mor in pace'", a declarat ea, referindu-se la o discutie purtata cu medicii care o tratau.Dupa o saptamana de tratament cu antibiotice si cu medicamentul antimalaric Clorochina, Gertrude Fatton s-a declarat bucuroasa ca se afla din nou in casa ei din cantonul Neuchatel, unde traieste alaturi de pisica si rudele sale."Sper sa ma intorc suficient de puternica pentru a mai trai putin. Am nepoti, stranepoti, mi-ar placea sa ii vad si sa ii aud. Vorbesc cu ei pe internet, de pe iPad-ul meu", a adaugat ea.Nonagenara elvetiana a dezvaluit ca a zacut in patul din locuinta ei din orasul Le Locle timp de o saptamana inainte de a dezvolta probleme respiratorii. O ambulanta a preluat-o in regim de urgenta si a transportat-o la spitalul din La Chaux-de-Fonds."Mi-au luat sange si apoi mi-au masurat tensiunea arteriala. Mi-au administrat antibiotice intravenos de trei ori pe zi. A fost foarte greu, dar pana la urma a fost bine. Nu mi-a fost frica de moarte. Nu la varsta mea de 95 de ani, in definitiv, eu vreau sa plec din aceasta lume. Insa nu am crezut ca voi muri, absolut deloc. Nu mi-a fost frica", a adaugat Gertrude Fatton.Elvetianca a mai spus ca a fost sanatoasa pe parcursul intregii sale vieti, desi a luat ocazional medicamente contra hipertensiunii si sirop de tuse impotriva bronsitei.Si o remarcabila femeie in varsta de 102 ani s-a vindecat dupa ce a fost testata pozitiv pentru coronavirus si a stat internata in spital in orasul Genova din nordul Italiei mai mult de 20 de zile. "Iubeste viata, dansul si muzica, pe Freddy Mercury si pe Valentino Rossi", au declarat pentru CNN medicii, informeaza Mediafax."Am poreclit-o 'Highlander' - nemuritoarea", a declarat medicul Vera Sicbaldi, care a tratat-o pe Italica Grondona in spitalul San Martino din Genova."Italica reprezinta o speranta pentru toti varstnicii care se confrunta cu aceasta pandemie", a adaugat medicul.Varsta medie a celor care au fost testati pozitiv pentru coronavirus si ulterior au murit in Italia este de 78 de ani, potrivit Institutului National de Sanatate al tarii.Femeia de 102 ani a ajuns in spital la inceputul lunii martie, avand o insuficienta cardiaca, a spus Sicbaldi pentru CNN. Potrivit medicului, femeia avea cateva simptome usoare de coronavirus, asa ca a fost testata si a iesit pozitiva."Am facut foarte putin, si-a revenit singura", a adaugat Sicbaldi.Grondona a parasit spitalul pe 26 martie, iar acum se afla intr-un centru de ingrijire."Nu stiu care este secretul ei, dar stiu ca este o femeie libera si independenta", a declarat nepotul femeii, Renato Villa Grondona, pentru CNN.Singurul ei fiu a murit in SUA cu decenii in urma."Dar ea iubeste viata, dansul si muzica, ii iubeste Freddy Mercury si pe Valentino Rossi", a spus Villa Grondona.