Povestile de succes in lupta cu COVID-19: Insulele nordice, tarile care au testat cel mai mult, tarile care n-au niciun caz si Vietnamul

Lectia insulelor nordice

Tarile care au testat cel mai mult

Insulele Malvine (teritoriu britanic) - peste 9%

Emiratele Arabe Unite - 7,75%

Gibraltar (teritoriu britanic) - 5,5%

Luxemburg - 5,3%

Malta - 5,2%

Vietnam

Alte cazuri de succes

Ce tari inca n-au raportat vreun caz

Fie ca este vorba despre tari insulare, despre insule razlete din nord sau despre tari din zona tropicala, sunt mici oaze de succes in lupta cu coronavirusul.Groenlanda si Insulele Feroe, teritorii autonome ale Regatului Danemarcei, sunt printre zonele in care de mult timp nu s-a mai inregistrat nicio infectare cu coronavirus.a avut doar 11 cazuri, toate in capitala Nuuk, iar toti pacientii s-au recuperat. Este primul si singurul loc pana acum de pe lista de 210 tari si teritorii in care s-au inregistrat cazuri de COVID-19, potrivit site-ului Worldometers , unde nu mai este niciun caz activ.De altfel, ultima imbolnavire a fost raportata in urma cu doua saptamani, iar in urma cu mai bine de o saptamana toti erau deja vindecati, scria atunci Newsweek . Niciunul dintre cei bolnavi n-a avut nevoie de spitalizare. Pe insula cu o populatie de 56.000 de locuitori s-au facut peste 1.000 de teste.Mai aproape de continentul european, in, un veterinar a reusit sa tina practic sub control epidemia, ajungandu-se ca tara sa nu mai inregistreze niciun caz de mai bine de 10 zile. Cu 184 de cazuri de coronavirus, Insulele Feroe mai au doar 11 persoane bolnave si nu a fost inregistrat niciun deces.Veterinarul Debes Christiansen a fost cel care si-a adaptat laboratorul veterinar piscicol unde testa somonul pentru infectii virale, scrie The Guardian . Astfel, medicul a inceput sa faca si teste pentru oameni si a facilitat astfel testarea puternica a populatiei, depinstandu-se astfel practic toate cazurile de infectare din insule.Cu o populatie de 52.000 de locuitori si aproape 6.000 de teste efectuate, Insulele Feroe au cea mai mare proportie de teste la mia de locuitori din toate tarile si teritoriile lumii - 122.O alta insula nordica, de data asta o tara insulara, a reusit sa devina campioana lumii la depistarea noului coronavirus , testand 12% din populatie, mai mult decat orice alta tara si mai putin doar decat Insulele Feroe.Succesul tarii se datoreaza faptului ca a inceput depistarea cu o luna inainte ca primul pacient sa fie confirmat pe teritoriul sau, fiind efectuate pana in prezent peste 41.000 de teste. Islanda are 1.760 de cazuri depistate si 9 decese, insa in ultima saptamana au mai fost inregistrate doar sub 60 de cazuri de infectare si un singur deces.In ultimele 10 zile, numarul de cazuri active s-a injumatatit, insa doar mai putin de 1% reprezinta pacienti in stare grava sau critica, adica 3. Astfel, mai sunt 460 de cazuri active, iar aproape 1.300 de oameni si-au revenit. Si asta nu e tot. Din totalul de cazuri depistate, autoritatile n-au putut afla originea infectarii in doar 8 cazuri.In afara de Insulele Feroe si Islanda, mai sunt alte cinci tari sau teritorii care au testat peste 5% din populatie:Alte doua tari, Bahrein si San Marino, au testat putin sub 5% din totalul populatiei. Dintre toate aceste tari, Emiratele Arabe Unite au de departe cea mai mare populatie, aproape 10 milioane de locuitori.Un caz aparte de succes in lupta cu coronavirusul este Vietnamul. Tara din sud-estul Asiei are doar 268 de cazuri la o populatie de peste 95 de milioane de locuitori si nu a inregistrat niciun deces. Este tara cu cele mai multe cazuri fara vreun deces. Mai mult, peste 200 de pacienti si-au revenit deja, iar in ultima saptamana au fost inregistrate doar cateva cazuri. In plus, numarul de cazuri active aproape s-a injumatatit in ultimele sapte zile.Mobilizarea pe toate fronturile si supravegherea cetatenilor de catre institutiile statului au contribuit la aceasta stare de fapt, scrie Deutsche Welle , in timp ce NPR noteaza ca experientele cu pandemiile precedente, implementarea timpurie a politicilor agresive de distantare sociala, actiunile puternice ale liderilor politici si mana puternica a statului autoritar au ajutat Vietnamul.Totodata, si Asia Times scrie ca Vietnamul este "marele invingator post-pandemie", datorita "diplomatiei coronavirus".Un alt caz de succes este cel al Greciei, acolo unde reactia autoritatilor in fata amenintarii noului coronavirus este una dintre cele mai eficiente din Europa La nivel de continente, paradoxal, Asia a inregistrat cele mai putine cazuri raportat la numarul de locuitori. Din totalul de aproape 370.000 de cazuri de pe continent, peste 245.000 au fost inregistrate in doar trei tari - China, Iran si Turcia.Un alt continent, Oceania, a inregistrat un numar foarte mic de decese, 80, mai putin decat in tari precum Irak, de exemplu, unde sunt 1.500 de cazuri de imbolnavire.Stirea de sambata conform careia Coreea de Nord confirma existenta primelor cazuri de coronavirus face ca numarul total al tarilor fara cazuri de infectare cu coronavirus sa fie de 14.Dintre cele 14, 10 sunt microstate insulare din Oceanul Pacific , doua sunt in Asia (Turkmenistan si Tajikistan) si doua in Africa (Lesotho si Insulele Sao Tome si Principe). Astfel, doar trei tari cu granite terestre au ramas fara niciun caz de COVID-19.