Precizari legate de instituirea masurii de carantina la domiciliu in cazul persoanelor asimptomatice

- persoanele asimptomatice care intra pe teritoriul Romaniei venind din zonele cu transmitere comunitara extinsa afectate de COVID-19 (zona rosie);

- persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus;

- membri de familie asimptomatici confirmati cu coronavirus care se carantineaza la acelasi domiciliu.

Acesta modifica Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei.Potrivit ordinului, prin carantina se intelege atat instituirea masurii de carantina institutionalizata (in spatii special amenajate), masurii de carantina la domiciliu, cat si instituirea izolarii la domiciliu.Se instituie masura de carantina la domiciliu numai in situatia in care spatiul permite carantinarea individuala sau in conditii de separare completa de restul locatarilor in acelasi domiciliu, pe baza declaratiei pe propria raspundere, urmatoarelor categorii:Aceste persoane au obligatia de a se carantina la domiciliu, dupa caz, timp de 14 zile, precum si de a anunta medicul de familie cu privire la data la care a inceput carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanta, in vederea monitorizarii starii de sanatate, acestea fiind monitorizate si controlate zilnic privind respectarea masurii, se arata in ordinul publicat in Monitorul Oficial.Potrivit ordinului, data de incepere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusa in urma anchetei epidemiologice de catre directiile de sanatate publica.De asemenea, in document se precizeaza ca autoritatile administratiei publice locale stabilesc spatiile de carantina institutionalizata, incheie contracte de inchiriere a acestora, asigura eliminarea deseurilor prin contracte cu firme specializate, stabilesc repartizarea pe camere a persoanelor carantinate si asigura hrana acestora.DSP-urile au obligatia ca la iesirea din carantina sa elibereze persoanelor ce s-au aflat in aceasta situatie un aviz epidemiologic, mentioneaza ordinul.