Predoiu a trimis 19.000 de masti, manusi si combinezoane instantelor

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ), Catalin Predoiu a avut miercuri teleconferinte cu fiecare dintre presedintii Curtilor de Apel, presedintele CSM si procurorul general al Romaniei, in cadrul intalnirilor fiind evaluata situatia instantelor si parchetelor in contextul aplicarii decretului privind declararea starii de urgenta."Ministrul Justitiei a informat interlocutorii despre expedierea unei prime transe din materialele necesare protectiei magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte: masti, manusi, combinezoane, botosi. In total, au fost expediate 3.000 de combinezoane, 3.000 de masti de protectie, 6.600 de perechi de manusi si 6.600 de botosi", precizeaza MJ.Separat de aceste materiale, asigurate din bugetul Ministerului Justitiei, au fost facute si alocari bugetare catre Curtile de Apel pentru achizitii directe de catre acestea a materialelor de protectie si igiena in raport de necesitatile fiecarei instante.Ministerul Justitiei reaminteste ca, in cursul lunii martie, a centralizat si solicitarile de fonduri ale Curtilor de Apel, tribunalelor si judecatoriilor pentru cumpararea materialelor necesare in vederea dezinfectiei sediilor."Au fost asigurate si virate sumele necesare, conform solicitarilor, o prima transa in valoare de peste 480 mii lei si a fost alocata o a doua transa in valoare de 3,5 milioane de lei", arata MJ.Totodata, in contextul discutiilor, ministrul Justitiei a precizat ca MJ isi va mentine pozitia argumentata constitutional si prin conventiile internationale la care Romania este parte de a aviza negativ orice initiativa legislativa care aduce atingere statutului magistratului si independentei Justitiei.