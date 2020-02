Prefectul de Gorj: Zeci de oameni care au intrat in contact cu italianul sunt izolati la domiciliu. Se asteapta rezultatele de la Bals

Ziare.

"Personelor care au avut un contact cu el li s-au prelevat probe biologice care au fost transportate in cursul noptii la Institutul Matei Bals din Capitala si s-a luat masura izolarii la domiciliu sub supraveghere. Aceste probe biologice vor fi prelucrate la Bals si speram ca, in cel mai scurt, timp sa avem rezultatul infirmarii sau confirmarii prezentei virusului in Gorj. (...)Pana acum, au fost prelevate probe de la 13 oameni, e in desfasurare procedura. Pana acum, sunt vizate inca 19 persoane. Primele 13 probe au fost transportate, sunt deja la Institutul Matei Bals din Capitala. Toate aceste persoane sunt deja izolate", a declarat Ion Cristinel Rujan, intr-o conferinta de presa, la care a participat si conducerea DSP Gorj.Acesta a sustinut ca, "pana acum, nicio persoana care a intrat in contact cu cetateanul italian cu coronavirus nu manifesta vreun simptom, care ar duce la ideea ca ar fi purtatoare a acestui virus".Prefectul a adaugat ca acesti oameni sunt izolati sub supraveghere, actiunea fiind facuta impreuna cu jandarmi si politisti. Mai mult, Ion Cristinel Rujan a precizat ca oamenilor izolati li se vor asigura hrana si alte bunuri, iar medicii de la DSP Gorj ii vor supraveghea din punct de vedere medical.Prefectul a precizat ca autoritatile si-au conturat traseul pe care l-a urmat italianul dupa ce-au vorbit la telefon cu persoanele cu care a intrat acesta in contact in Romania si, astfel, au aflat date despre deplasarea barbatului infectat.Intrebat daca este adevarat ca italianul a fost la sediul Primariei Dragutesti, prefectul a confirmat prezenta acestuia in incinta institutiei, dar a sustinut ca nu a intrat in contact direct cu alti oameni, pentru ca insotea pe cineva care a venit sa-si plateasca taxele.Prefectul a mai spus ca a discutat direct cu sotia italianului si ca aceasta este in carantina."Am discutat cu sotia sa personal si mi-a spus ca nu poate sa intre in contact cu el, ca este in spital. Asupra sa s-a luat masura de intrare in carantina", a punctat Rujan.Amintim ca un italian de 71 de ani care a fost recent in Romania este infectat cu noul coronavirus. Barbatul este internat la spitalul de boli infectioase din Rimini. Medicii au anuntat ca viata acestuia nu este in pericol.In Romania a fost declansata o ancheta epidemiologica, urmand a fi identificate cu exactitate toate persoanele cu care cetateanul italian a intrat in contact.