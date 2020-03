Prefectii nu mai au voie sa dea date despre pacientii cu coronavirus. Explicatiile Grupului de Comunicare Strategica

Sursa: Grupul de Comunicare Strategica

Potrivit explicatiile Grupului de Comunicare Strategic,"Potrivit protocolului medical, persoanele confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus sunt internate in spitalele speciale destinate unor astfel de cazuri pozitive, intr-un regim strict de izolare (ex: o persoana din Suceava este internata in Iasi).", precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.Acesta ar fi motivul pentru care autoritatile incerca sa "previna stigmatizarea si orice situatie care, la nivel local, ar genera comportamente sociale nejustificate", conchide sursa citata.