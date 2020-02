Pregatiri pentru Coronavirus. Ministrul Sanatatii: Materialele de urgenta vor sosi in martie, PSD a lasat stocuri 0

Ziare.

"Am semnalat de la inceput ca stocurile lasate de PSD sunt zero, pentru asta am adoptat acea ordonanta de urgenta impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, iar la inceputul lui martie ar trebuie sa avem materialele necesare", a explicat ministrul Costache.Acesta a precizat ca Ministerul de Finante se ocupa de achizitiile privind materialele de urgenta.Victor Costache a facut si un apel la populatie, sa nu intre in panica: "Inca o data semnalez, deci inca o data dau un mesaj de calm: in Romania nu avem niciun caz de coronavirus".De asemenea, Comitetul special a stabilit pregatirea suplimentara a 3.500 de locuri de carantina. Astfel de locuri de cazare pentru cei care nu vor sta in carantina la domiciliu vor exista in toate judetele, desi centre de tratament exista doar in cinci orase: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova si Constanta.Citeste mai multe despre Pregatiri pentru Covid-19 / Ministrul Sanatatii: Materialele de urgenta vor sosi in martie, PSD a lasat stocuri 0 pe site-ul Curs de Guvernare.