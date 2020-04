Premiera in Bucuresti: A fost prelevata plasma de la un donator vindecat de COVID-19

Ziare.

Pe medici i-a ghidat un reprezentant din partea firmei care a donat echipamentul."Trece printr-un filtru si ajunge direct acolo, este foarte bine, da! Acum sunt 100 de ml pe minut, acum avem 90, am dat. Partea rosie, pe care nu o scoatem, trebuie sa se duca undeva, si se duce inapoi la dvs, ca sa nu va anemiati", i-a explicat reprezentantul firmei donatorului.Dupa aproximativ 40 de minute procedeul s-a incheiat.Donatorul vindecat de COVID-19 este un tanar din Capitala."Aparatul nu ne-a facut probleme. Se face testarea, si dupa aceea se ingheata, se congeleaza, se stocheaza, si in momentul in care avem testul de anticorpi se da la spitale ", a declarat dr. Doina Gosa, directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti.Marti au ajuns la Centrul de Transfuzie primii 3 donatori de plasma, insa au donat prin procedeul clasic de donare de sange.Plasma colectata de la persoanele vindecate se va administra doar pacientilor critici infectati cu COVID-19 cu varsta de cel putin 18 ani care se afla intr-o sectie de ATI dintr-un spital desemnat de Ministerul Sanatatii in acest sens. Pacientii eligibili trebuie sa aiba o progresie rapida a unei pneumonii severe si este ventilat mecanic de mai putin de 10 zile sau este in pragul intubatiei si ventilatiei mecanice.