Premierul australian ii sfatuieste pe oameni sa nu mai goleasca magazinele: Incetati! E dezamagitor ca va comportati asa!

"Stop hoarding. I can't be more blunt about it. Stop it. It is not sensible, it is not helpful" - Prime Minister @ScottMorrisonMP on panic buying in the wake of the coronavirus pandemic. https://t.co/q8bkG5ktpR #auspol #covid19 #7NEWS pic.twitter.com/JhrYJoDMof - 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 17, 2020

"Nu stiu cum sa o spun mai clar: Incetati! Ceea ce faceti nu e rational si nici macar nu va e de folos. Si, imi pare rau sa o spun, dar e dezamagitor sa vad ca australienii reactioneaza asa in situatia de criza! Nu astia suntem noi, ca popor!", a declarat premierul Scott Morrison, potrivit CNN. Australienii, insa, sunt peste masura de ingrijorati. Tocmai au trecut peste criza prelungita provocata de incendii, care au parjolit suprafete intinse de vegetatie, luni la rand, potrivit CNN Iar acum, intr-o singura saptamana, numarul de cazuri de coronavirus a crescut de peste patru ori, ajungand la circa 450.Chiar premierul Scott Morrison a fost criticat pentru ca n-ar fi luat masuri suficient de dure pentru a preveni raspandirea bolii. Spre exemplu, s-au interzis activitatile la care iau parte mai mult de 100 de persoane si care se desfasoara in interior. Dar scolile inca nu s-au inchis. Iar unii australieni spun ca asta ar fi trebuit sa se intample, deja.Ce-i drept, nu doar australienii dau navala in magazine, dupa provizii. In intreaga lume oamenii au golit rafturile, in incercarea de a isi face rezerve pentru pandemie. Unii dintre producatorii de bunuri, cum ar fi cei de hartie igienica, sustin ca nici nu inteleg de ce oamenii cumpara din senin atat de multa Si in Romania, supermarketurile au facut apel la ratiunea oamenilor , informandu-i ca singura situatie in care nu vor gasi la raft ce le trebuie este cea in care in unii cumpara in exces pentru a-si face rezerve masive.