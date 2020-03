Premierul cere angajarea de medici epidemiologi: Avem de nevoie de ei ca de aer

Ziare.

"Avem nevoie de implicare imediata pentru anchetele epidemiologice, pentru ca asta poate reduce dramatic raspandirea, daca avem capacitatea de a face repede anchetele. Este fundamentala viteza de derulare. Va rog sa-mi prezentati rapid un plan de crestere a efectivelor de epidemiologi. Sunt vreo 20 de medici rezidenti care nu au loc de munca, sa ii identificati si sa ii angajati", a declarat Ludovic Orban."I-am identificat deja, voi discuta cu ei", i-a replicat Costache.Totodata, ministrul Sanatatii a anuntat ca am intrat in scenariul doi al infectarii cu coronavirus, dar a tinut sa precizeze ca Romania este departe de ceea ce se intampla in alte tari.Victor Costache a subliniat ca a inceput procedura de achizitii de venitilatoare pentru spitale, in cazul unor scenarii mai sumbre, cum ar fi 3 sau 4."Scenariul 2 este o faza de transmitere sporadica in comunitate. Suntem departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Spania. Nu exista niciun pacient intubat. Avem constituita aceasta baze de date interactiva cu tot ce inseamna DSP si spitale judetene. Facem simulari si pentru scenariile 3 sau 4 pentru ca este important sa fim foarte bine pregatiti si sa impiedicam raspandirea coronavirusului.Suntem in proces de achizitie de ventilatoare. Ne-am intalnit cu reprezentantii spitalelor private, acestea au 250-300 de locuri cu ventilatoare", a spus Costache.Scenariul 1 presupune existenta de la 0 la 25 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, scenariul 2 - intre 25 si 100 de cazuri, scenariul 3 intre 100 si 2.000 de cazuri si scenariul 4 - peste 2.000. Alte trei persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19, bilantul total al imbolnavirilor ajungand astfel, in Romania, la 28.Potrivit comunicarii oficiale, testele au fost pozitive in cazul a trei pacienti din Timis, Caras-Severin si Hunedoara.Doar marti, 11 cazuri au fost confirmate in Romania, dintre care opt doar in Bucuresti.